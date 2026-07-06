Mélyül a futball-botrány, miután Donald Trump kijárta a FIFA-elnöknél, hogy töröljék egy amerikai játékos eltiltását

FIFA;UEFA;botrány;kiállítás;eltiltás;Egyesült Államok;Donald Trump;eltörlés;Gianni Infantino;futball-vb 2026;

2026-07-06 17:55:00 CEST

Folarin Balogunt még az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina mérkőzésen állították ki. Nem játszhatna válogatottja Belgium elleni keddi mérkőzésén, de az amerikai elnök felhívta Gianni Infantino FIFA-elnököt.

Az Európai Labdarúgó-szövetség, az UEFA élesen bírálta a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség a FIFA sokkoló döntését, miután visszavonta Folarin Balogun automatikus eltiltását a világbajnokságról – írja a BBC. A botrány azután tört ki, hogy az amerikai játékost kiállítottak Bosznia-Hercegovina ellen, ami a hatályos szabályok szerint azt jelenti, hogy a következő meccset ki kell hagynia. Ez az Egyesült Államok-Belgium mérkőzés lesz, közép-európai idő szerint kedden éjjel kettőkor. Csakhogy nem hagyja ki, a 25 éves csatár pályára léphet, az UEFA szerint példátlan, érthetetlen és igazságtalan döntés nyomán.

A BBC az amerikai CBS News alapján azt írta, hogy Balogun felfüggesztésének törlése azután történt, hogy Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felhívta Gianni Infantino FIFA-elnököt, és beszélt neki a játékos eltiltásáról. Vasárnap Trump elnök megköszönte a FIFA-nak, hogy „visszafordított egy nagy igazságtalanságot”. A Belga Királyi Labdarúgó-szövetség (RBFA) hétfőn közleményben tiltakozott, megkérdőjelezve a Folarin Balogun játékjogát. Az eset természetesen politikai szintre ért, és Maxime Prevot belga külügyminiszter is megszólalt.

– Ha valóban egy telefonhívás az oka ennek az érthetetlen döntésnek, akkor az a futball és a sport legalapvetőbb szabályainak égbekiáltó megsértése lenne

– fogalmazott.

Az UEFA egyenesen azt közölte, hogy a labdarúgásba, a sportágba való beavatkozás „átlépte a vörös vonalat”. Felidézték, hogy a világbajnokságokon eddig az esetig kiosztott 188 piros lap tulajdonosa csak egy játékos úszta meg az eltiltást. A brazil Garrincha az 1962-es chilei labdarúgó-világbajnokságon a házigazda Chile elleni elődöntőben kapott piros lapot, de az akkori szabályok szerint a döntőben pályára léphetett, gólkirály és Brazília válogatottjával világbajnok lett.

Most azonban a FIFA korábbi elnöke, Sepp Blatter, aki egyébként 2016-ban egy korrupciós botrány miatt kényszerült távozni, az X-en azt írta, hogy a futball soha nem válhat a politikai hatalom játszóterévé. Glenn Micallef, az Európai Unió sportért felelős biztosa azt nyilatkozta, hogy a sportszervezetek ügye nem lehet a politikusok hatásköre. – A sportdöntések befolyásolása, a sport politikai fegyverként alkalmazása aláásná a sport autonómiáját – tette hozzá. Véleményt nyilvánított a vb-n továbbra is versenyben lévő angol válogatott német szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel, aki szerint teljes zűrzavar uralkodik a világbajnokság fegyelmi eljárásai körül. A helyzet azért pikáns, mert Anglia Mexikó elleni mérkőzésén Jarell Quansah brit játékost is kiállították. – Meg tudjuk változtatni, vagy nem? Mi folyik itt? – tette fel a kérdést.