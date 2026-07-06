Az M0-ásra borult egy teherautó rakománya Maglódnál, 10 kilométeres a torlódás

baleset;M0-ás;torlódás;Maglód;Szigetszentmiklós;M0-ás autóút;

2026-07-06 19:06:00 CEST

Az autóút déli szektorában, Szigetszentmiklós térségében eközben utoléréses baleset történt, két személygépkocsi ütközött össze.

Egy teherautó rakománya az útra borult az M0-s autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé, Maglód térségében – számolt be hétfő este az Útinform. A tájékoztatás szerint a 47-es kilométerszelvénynél a külső sávot lezárták, 10 km-es dugó alakult ki, ami kihat az M31-es autópálya forgalmára is.

Az M0-son egy másik baleset is történt Szigetszentmiklós térségében. Két személygépkocsi ütközött össze, a 21-es km-nél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta a 3 km-t. A katasztrófavédelem erről a honlapján azt írta, utoléréses balesetről van szó, a város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A forgalmi akadályt okozó balesethez a társhatóságok is kiérkeztek.