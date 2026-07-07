Elfogadta az Országgyűlés az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, nyolc képviselő valamiért tartózkodott

Országgyűlés;bizottság;szavazás;nyilvánosság;ügynökakták;

2026-07-07 10:32:00 CEST

Az elfogadott jogszabály alapján október 22-én nyilvánosságra hozzák az állambiztonsági iratok jelentős részét.

A parlament 180 igennel, nem szavazat nélkül és 8 tartózkodás ellenében elfogadta a Melléthei-Barna Márton kormánypárti országgyűlési képviselő által benyújtott javaslatot, amellyel módosították az Országgyűlés az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvényt. Ezzel megvalósulhat a cél, az április 12-én választáson nyertes Tisza párt egyik fontos választási ígérete, hogy egy nappal az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója előtt, 2026. október 22-én nyilvánosságra hozzák az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatait, minden olyan dokumentumot, amelynek titkossága ma már nem indokolható.

A módosításokkal együtt elfogadott javaslatcsomag alapján létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság. A törvény indoklása szerint a felülvizsgálatba a nyilvánosságot, kiváltképpen az e tárgykörrel foglalkozó, tudományos kutatásokat végző szakembereket is be kell vonni. A bizottságot pedig azért állítják fel, hogy konkrét javaslatokkal segítse a minősítők felülvizsgálati tevékenységét, illetve erről a nyilvánosságot is tájékoztassa.

A testület 13 tagból, az elnökből, nyolc ellenzéki civil szakértőből, valamint négy a nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó vagy egyéb nemzetbiztonsági gyakorlattal, illetve szakismeretekkel rendelkező tagból áll majd. Két civil szakértő személyéről az ellenzéki pártok állapodnak majd meg. A parlament döntése alapján a bizottság minden tagja számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés. A civil szakértők az elnökkel és a szolgálatok által jelölt tagokkal ellentétben díjazásban részesülnek a munkájukért.

A Magyar Péter vezette kormány a szavazás előtt társadalmi egyeztetésre bocsátotta a tervezetet Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének, az ügynökakták teljes feltárásával a kormány szándéka szerint az 1990-es rendszerváltás ígéretét teljesítik be.