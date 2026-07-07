Elfogadta a javaslatot Lannert Judit tárcája, mégsem állítanak képviseleti küszöböt a szakszervezetek elé

oktatás;tanárok;PDSZ;egyeztetés;szakszervezetek;Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium;

2026-07-07 17:38:00 CEST

A tárca a pedagógus-érdekképviselet több javaslatát is elfogadta, de még mindig vannak megoldásra váró kérdések, mint a nevelést-oktatást közvetlenül segítők bérrendezése.

– Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium elfogadta azt a javaslatunkat, amelyben azt kértük, hogy szüntessék meg a szakszervezetek képviseleti küszöbét az egyeztetésekben való részvétel esetében – nyilatkozta lapunknak Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi elnöke, miután hétfő délután újabb egyeztetésre került sor a minisztériumban. A Tisza-kormány törvénymódosító-tervezete eredetileg 10 százalékról 2 százalékra csökkentette volna a reprezentativitási küszöböt, ami azt jelentette, hogy a közoktatási egyeztetések során azok a szakszervezetek rendelkeztek volna konzultációs és véleményezési joggal, amelyek taglétszáma eléri az ágazatban foglalkoztatottak létszámának 2 százalékát.

Megírtuk: a PDSZ szerint ilyen küszöb fenntartása nem indokolt, egy ilyen korlátozás idegen a munka világának általános szabályaitól és ellentétes A munka törvénykönyvével is. A Nemzeti Pedagógus Kar ellenben úgy látta, a 2 százalékos küszöb túlzottan engedékeny és alacsony. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a küszöb eltörlése az érdekegyeztetések szempontjából fontos eredmény, de történt egy másik előrelépés is: a törvénytervezetből kiveszik a köznevelési foglalkoztatotti tanács létrehozására vonatkozó szabályokat, vagyis nem jön létre a közalkalmazotti tanács utódjaként tervezett új testület, ami a PDSZ álláspontja szerint ugyancsak a szakszervezetek lehetőségeit csorbította volna.

Az egyeztetésen ismét szóba került a nevelést-oktatást közvetlenül segítő (NOKS) és egyéb munkakörökben dolgozók béremelése, valamit az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetésének kérdése is. Nagy Erzsébet ezzel kapcsolatban azt mondta, az oktatásirányítás elkötelezett a bérrendezés és az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetése mellett, de ezekről a kérdésekről még kormányon belül is egyeztetések zajlanak, az érdekvédelmi szervezetekkel tovább egyeztetnek majd. Az egyeztetésen szóba került az is, hogy a minisztérium első körben azokat a módosításokat kívánja a törvénybe beemelni, amelyek nem járnak közvetlen költségvetési többletkiadással.

A PDSZ új javaslatokat is megfogalmazott, egyebek mellett azt, hogy ismét legyen jogszabályi kötelezettség az üres pedagógus-álláshelyek nyilvános meghirdetése. Ezt a szabályt részben azért szüntette meg az előző kormányzat, mert így egyértelműen láthatóvá vált a pedagógushiány mértéke. Megírtuk: a közszféra hivatalos álláskereső oldalán, a Közszolgállás Portálon jelenleg több mint 3100 hirdetés van fent különböző pedagógiai munkakörök betöltésére, ám az üres álláshelyek száma ennél jóval magasabb lehet.