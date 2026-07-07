Maszkban, pulóverben akart kukkolni, de forró vízzel sikerült elüldözni az elkövetőt.
A férfit letartóztatták, lopással, magánlaksértéssel, garázdasággal és súlyos testi sértéssel gyanúsítják.
Állítólag dulakodásig fajult szombat hajnalban L.L. Junior és barátnője, Dárdai Blanka vitája.
Az egyenruhára is méltatlanná vált férfi rendszeresen megalázta az asszonyt.
Ámokfutása közben többször életveszélyesen megfenyegette az asszonyt.
A büntetett előéletű férfinak nagyon nem tetszett, amit a közösségi oldalon írtak róla: karddal akarta megbosszulni a sérelmet.
Kirángatta a házból a fiatal nőt, majd betuszkolta őt az autóba és elhajtott.
Nem kapták meg a teljes munkadíjat, megverték a megbízót és annak fiát is.