Közelkép - A művészetben nincs demokrácia

A Dal című hazai énekverseny után, ahol a zsűri és a közönség egyhangúan Kállay-Saunders Andrást hozta ki győztesnek, olyan egyértelműen fasiszta rajz és szöveg jelent meg, amihez hasonló alig jelenhetett volna meg a világ bármely más táján.