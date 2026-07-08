Egy nappal azután, hogy lapunk megírta: Hankó Balázs minisztériuma milliókkal támogatta Csisztu Zsuzsát, a sportújságíró a Facebook-oldalán hosszú bejegyzésben reagált. Közben Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke egy lapunk birtokába került levélben elismerte, közpénz is segítette Csisztu AIPS-elnöki kampányát.
Miközben szerdán a lakiteleki Hungarikum Ligetben tart rendkívüli közgyűlést a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ), amelyen akár az elnökség visszahívásáról is dönthetnek, eddig kevésbé ismert részletek kerültek lapunk birtokába a szervezet második alelnöke, Csisztu Zsuzsa kampányáról, amellyel a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki posztját célozta meg.
Nem most kezdődött a korábbi olimpikon munkakapcsolata Szöllősi Györggyel.
Kevesen, alig százan kísérték utolsó útjára Básthy Istvánt. Csisztu Zsuzsa, a gazdag vállalkozó előző felesége, akivel hat évet éltek együtt, nem jelent meg a szertartáson - írja a Blikk.
A Dal című hazai énekverseny után, ahol a zsűri és a közönség egyhangúan Kállay-Saunders Andrást hozta ki győztesnek, olyan egyértelműen fasiszta rajz és szöveg jelent meg, amihez hasonló alig jelenhetett volna meg a világ bármely más táján.