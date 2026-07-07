Milliárdokat hozott Lázár János alapítványának a száj- és körömfájás-járvány

nyereség;Lázár János;osztalék;Jövő Nemzedék Földje Alapítvány;

2026-07-07 17:40:00 CEST

A mezőhegyesi ménesbirtok veszteséges lett, az ATEV árbevételének növekedése viszont nagyrészt a száj- és körömfájás-járványhoz kötődött. A Concordia nyereségét ingatlaneladások dobták meg.

Ötmilliárd forint osztalékról döntött 2025 után a Lázár János elnökletével működő Jövő Nemzedék Földje Alapítvány két cége, az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. és a Concordia Közraktár Zrt. - írja a 24.hu.

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. 831 millió forint veszteséggel zárt, abból nem vettek ki osztalékot.

A legnagyobb kifizetés az ATEV-ből érkezett: a társaság árbevétele 17,4 milliárd forintról 23,5 milliárdra nőtt, a 2024-es 67 milliós veszteség után pedig 3,4 milliárd forint nyereséget ért el. Lázár János az eredménytartalék felhasználásával 4 milliárd forint osztalékot írt alá az alapítványnak. A bevételnövekedés a 24.hu szerint nagyrészt a száj- és körömfájás-járványhoz kötődött, mert a hatóságok több ezer állat kényszervágását és megsemmisítését rendelték el, az ATEV pedig részt vett a járvány felszámolásában.

A Concordia Közraktár Zrt.-nél egymilliárd forint osztalék kifizetéséről döntöttek. A cég 2025-ben 1,4 milliárd forint árbevétel mellett 1,1 milliárd forint adózott eredményt ért el, miközben üzemi szinten veszteséges volt. A beszámoló szerint a nyereséget ingatlaneladások hozták: a budapesti Keleti Károly utcában található ingatlanért 1,072 milliárd forintot, a Faddi Raktártelepért 200 millió forintot számoltak el egyéb bevételként.

A 24.hu felidézte Hadházy Ákos egy évvel korábbi Facebook-posztját is, amelyben a volt független országgyűlési képviselő azt állította, hogy a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány ingyen kapta meg a Concordia Közraktár Zrt.-t az államtól, majd egy, általa megszerzett dokumentum alapján egymilliárd forintért adná el a cég egyik budapesti ingatlanát az államnak.

A mezőhegyesi ménesbirtok eközben visszaesett: árbevétele a 2024-es 12 milliárd forintról 8,6 milliárdra csökkent, és 831 millió forint veszteséget mutatott ki. Egy évvel korábban még 440 millió forint adózott nyereséget termelt, az alapítvány pedig az eredménytartalék bevonásával egymilliárd forint osztalékot vett ki belőle.