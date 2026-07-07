Orbán Anita: a NATO-csúcs egyik fő kérdése a védelmi kiadások katonai képességekké alakítása

Törökország;NATO-csúcs;Orbán Anita;

2026-07-07 22:02:00 CEST

A tárcavezető kifejtette, Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája a NATO.

A korábban vállalt nagyobb védelmi kiadások valódi katonai képességekké alakítása lesz az ankarai NATO-csúcs egyik fő kérdése - írta egy kedd esti Facebook-bejegyzésében a külügyminiszter.

Orbán Anita úgy fogalmazott: a NATO Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája. A politikus emlékeztetett arra, hogy a szövetség alapelve szerint a tagállamok közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti.

A NATO-csúcsot a szövetség legmagasabb szintű politikai találkozójaként írta le, ahol a tagállamok állam- és kormányfői a közös biztonságot érintő stratégiai döntéseket meghozzák. A poszt szerint az idei találkozót Ankarában rendezik, aminek azért is van jelentősége, mert Törökország a NATO déli szárnyának kulcsszereplője Európa, a Fekete-tenger térsége és a Közel-Kelet találkozásánál.

A külügyminiszter szerint erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és szorosabb védelmi ipari együttműködésre van szükség.