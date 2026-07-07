Itt a vezérigazgatói utasítás, eszerint működik a közmédia az átmeneti időszakban

M1;sajtó;közmédia;Kossuth Rádió;hírszolgáltatás;

2026-07-07 21:47:00 CEST

Az M1-en szünetelnek a hír- és közéleti műsorok, a Kossuth Rádió saját műsorait augusztus közepéig leállítják.

Jóváhagyási rendet vezetnek be a közmédia online híreinél és közösségi médiás tartalmainál az átmeneti időszakban, miközben több csatornán szünetelnek a műsorok - írja a 24.hu a közmédia nemrég kinevezett átmeneti vezérigazgatója, P. Horváth András utasítása alapján.

A dokumentum szerint az M1-en leállnak a hír- és közéleti műsorok, valamint a sporthírek is, a műsoridőt külön műsorterv alapján töltik ki. A Duna, a Duna World, az M2 és az M5 adásai folyamatosak maradnak, de a közéleti műsorokat az utasításban rögzített alapelvek szerint kell szerkeszteni. Az M4 Sporton azok a sport- és elemzőműsorok folytatódhatnak, amelyeket nem az M1 stúdiójában készítenek.

A Kossuth Rádión a saját műsorok augusztus közepéig szünetelnek, addig a Bartók Rádió adását veszik át. A teljes hírszolgáltatás csak rövid időre áll le, utána 2-5 perces hírblokkokat sugároznak. A Jó reggelt, Magyarország!, a Déli Krónika és az Esti Krónika nem jelentkezik.

A Petőfi, a Bartók, a Dankó és más rádiós szolgáltatások szintén rövid időre állnak le, majd újraindulnak a rövid hírblokkok. A hírado.hu-n és az online felületeken megjelenő híreket és közéleti tartalmakat közzététel előtt a kinevezett vezetőnek kell jóváhagynia, más műsoroknál pedig a kijelölt tartalmi felelős dönt a megjelenésről. Ugyanez érvényes a közösségi médiás tartalmakra is. Emellett felülvizsgálják a hozzáféréseket.

A vezérigazgatói utasítás a hírszolgáltatás alapelveit is rögzíti, köztük a tényszerű tájékoztatást, a közérdeket, a pártatlanságot és a pontosságot. A közmédia műsorait kedden délután állították le, miután bejelentették az átmeneti időszak új vezetőit, és az MTVA, valamint a Duna Médiaszolgáltató több vezetőjét felmentették.