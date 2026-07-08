Tizenegyesekkel legyőzte Kolumbiát és a legjobb 8 közé jutott Svájc

labdarúgás;nyolcaddöntő;Svájc;Kolumbia;futball-vb 2026;

2026-07-08 06:58:00 CEST

A svájci válogatott közép-európai idő szerint vasárnap 3 órától a címvédő argentinokkal játszik Kansas Cityben.

A svájci válogatott a gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel 4-3-ra legyőzte Kolumbiát kedden a labdarúgó-világbajnokság Vancouverben rendezett nyolcaddöntőjében.

Nagy iramban, de különösebb izgalom nélkül telt el az első húsz perc, a svájciak kezdeti mezőnyfölénye kiegyenlítődött, de helyzetig egyik csapat sem jutott. Aztán a 21. percben Gustavo Puerta 17 méterről csavart a kapu bal oldala felé, de Gregor Kobel szép vetődéssel oldalra ütötte a labdát. A másik oldalon a 30. percig kellett várni az első lehetőségre, de Fabian Rieder közeli lövését Camilo Vargas bravúrral hárította, miként a következő svájci támadás végén Dan Ndoye próbálkozását is.

A játék képe fordulás után sem sokat változott. Luis Díaz a 60. percben találta el először az ellenfél kapuját, de gyenge kísérletét könnyedén védte a svájci kapus. Ha mégis eljutottak volna a felek helyzetig, les miatt rendre az ellenfél végezhetett el szabadrúgást.

A hosszabbításban a rengeteg szabálytalanság miatt sokszor akadt meg a folyamatos játék, aztán a 99. percben jobb oldali kolumbiai szöglet után Jhon Lucumí fejelt hat méterről, a labda a lécről vágódott vissza a mezőnybe. Mintha a svájciak sem akartak volna lemaradni a lehetőséget tekintve, és az éppen pályára lépő Zeki Amdouni lőtt 11 méterről, a vetődő Vargas óriási bravúrral mentett.

A tizenegyeseknél svájci részről csak Manuel Akanji hibázott, a kapu fölé lőtt, míg a dél-amerikaiaknál Davinson Sánchez a lécre bombázta a labdát, míg Juan Camilo Hernández lövését a svájci kapus védte.

A kolumbiai Camilo Vargas 420 perce nem kapott gólt a tornán, a kapuját még az első csoportmérkőzés 60. percében vették be az üzbégek, csapata mégis búcsúzott.

A svájci válogatott a nyolc között – közép-európai idő szerint vasárnap 3 órától – a címvédő argentinokkal játszik Kansas Cityben.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Svájc-Kolumbia 0-0 - 11-esekkel: 4-3

Vancouver, BC Place, 52 497 néző, v.: Iván Barton (salvadori)

sárga lap: Xhaka (51.), Zakaria (59.), Muheim (105.), illetve L. Suárez (60.), D. Sánchez (95.)

Svájc:

Kobel - Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) - Freuler, Xhaka - Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+2.) - Embolo (Itten, 87.)

Kolumbia:

C. Vargas - D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí (Mina, 119.), Mojica - Puerta, Lerma (Rios, 82.), J. Arias (Campaz, 66.) - J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez (C. Hernández, 82.), L. Díaz