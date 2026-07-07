Donald Trump keze ide, FIFA-döntés oda, Belgium 4-1-re legyőzte az Egyesült Államokat

botrány;Belgium;Egyesült Államok;kiesés;futball-vb 2026;

2026-07-07 07:22:00 CEST

Kanada és Mexikó kiesése utáni amerikai vereség azt jelenti, hogy a 2026-os labdarúgó világbajnokságon egy társházigazda sem jutott a legjobb nyolc közé.

A belga válogatott 4-1-re legyőzte a társházigazda Egyesült Államok csapatát a labdarúgó-világbajnokság Seattle-ben rendezett nyolcaddöntőjében. Az amerikaiak sorozatban negyedik világbajnokságukon jutottak be a legjobb 16 csapat közé, de a 2002-es torna óta képtelenek továbblépni, most – Kanadával és Mexikóval együtt – társházigazdaként sem. A mostani kiesést jelentő mérkőzést azonban egy botrány is megelőzte.

Történt ugyanis, hogy az amerikai csatárt Folarin Balogunt, még az Egyesült Államok-Bosznia-Hercegovina meccsen kiállították. A szabályok szerint automatikusan nem játszhatott volna a következő mérkőzésen, csakhogy Donald Trump amerikai elnök felhívta Gianni Infantino FIFA-elnököt, ami után a nemzetközi labdarúgó-szövetség egyszerűen törölte Balogun büntetését, így a játékos minden további nélkül pályára léphetett.

Világbajnokság, nyolcaddöntő:

Belgium-Egyesült Államok 4-1 (2-1)

Seattle, Lumen Field, 66 925 néző, v.: Mahadmeh (jordániai) gólszerzők: De Ketelaere (9., 33.), Vanaken (57.), Lukaku (93.), illetve Tillman (31.) sárga lap: McKennie (35.), Tillman (69.)

Belgium: Courtois - Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper - Raskin (Witsel, 89.), Onana (Vaneken, 21.) - Lukébakio (Doku, 67.), Tielemans Trossard (Saelemaekers, 89.) - De Ketelaere (Lukaku, 67.)

Egyesült Államok: Freese - Freeman, C. Richards, Ream, A. Robinson (Arfsten, 92.) - Tillman, Adams (Pepi, 72.) - Dest (Reyna, a szünetben), McKennie, Pulisic (Berhalter, 59.) - Balogun (Wright, 92.)

I. félidő:

9. perc: Raskin három amerikai védő között rúgta be laposan a labdát balról a kapu előterébe, érkezett De Ketelaere, és három méterről a bal alsó sarokba lőtt (1-0).

31. perc: Tillman végzett el szabadrúgást 25 méterre a kaputól, középről, a középpályás pedig a kapu bal oldalába csavarta a labdát, ami Vaneken fején még megpattant (1-1).

33. perc: Trossard emelte középre a labdát a bal oldalról, De Ketelaere pedig négy méterről a bal felső sarokba fejelt (2–1).

II. félidő:

57. perc: A tizenhatoson kívülre futva Freese megszerezte a labdát, de a kapus nem rúgta el, így De Ketelaere megzavarta, a labda Vaneken elé került, aki 35 méterről a bal alsó sarokba lőtt (3-1).

93. perc: Újabb védelmi hiba a hazaiktól, ezúttal Richards ügyetlenkedett, Lukaku megszerezte a labdát és 14 méterről jobbal kilőtte a bal alsó sarkot (4-1).

Mozgalmas első félidőt játszott a két csapat. A belgák már a kilencedik percben vezetést szereztek, Charles de Ketelaere, kihasználva az amerikaiak védelmi hibáját, közelről talált be, de az előny birtokában nem nyugodhatott meg, mert a társházigazda erőteljes támadásokkal veszélyeztetett. Leginkább a vitatott szerepeltetésű Folarin Balogun volt elemében. A Monaco légiósa, ha már ott volt a pályán, próbálta hasznossá tenni magát, és a 31. percben kiharcolt egy szabadrúgást, amelyből csapattársa, Malik Tillman egyenlített. Sokáig azonban nem örülhettek a hazaiak, mert De Ketelaere két perccel később ismét a belgáknak szerzett vezetést.

Fordulás után az előnyben lévő európai együttes átadta a kezdeményezést az amerikaiaknak, akik az első játékrészben látott lendülettel rohamoztak. Érett az egyenlítés, de a védelem megint összehozott egy gólt. Egy előrevágott labdára De Ketelaere sprintelt, de úgy tűnt, a tizenhatoson kívülre kifutó Matt Freese útját állja. A kapus azonban tétovázott a labda megjátszásával, a kétgólos csatár megzavarta, így Hans Vanaken is betalálhatott. Az újabb találat megfogta a házigazdát, korántsem lehetett érezni az átütőerőt a játékában. Balogun a 82. percben közel került a szépítéshez, de Thibaut Courtois első bravúros védésével megakadályozta, hogy az amerikai csatár szorossá tegye a hajrát, a végeredményt pedig Romelu Lukaku állította be a 93. percben.

Belgium válogatottja a nyolc között pénteken – közép-európai idő szerint – 21 órától a spanyolokkal játszik Los Angelesben. A világbajnokság további menetében még két csapatot várnak a negyeddöntőbe. Ugyancsak közép-európai idő szerint kedden Atalantában 18 órakor kezdődő Argentína-Egyiptom, illetve Vancouverben 22 órakor kezdődő Svájc-Kolumbia mérkőzésen dől el, hogy melyik két csapat legyen az.