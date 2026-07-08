ICE-ügynök sebesített meg halálosan egy mexikói állampolgárt Houstonban

Egyesült Államok;Houston;ICE;

2026-07-08 07:49:00 CEST

Az eset független kivizsgálását követelik a jogvédők.

Halálosan megsebesített kedden Houstonban a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik ügynöke egy mexikói állampolgárt, miután az megpróbált ellenállni az őrizetbe vételének.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbált elgázolni egy ICE-ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A tárca szerint a férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet. A fia azt közölte, hogy egy építkezésen dolgozott, és éppen munkába tartott, amikor az ICE-ügynökök feltartóztatták. Az incidens után a kórházba szállítását követően halt meg.

Demokrata párti tisztségviselők és jogvédők az eset független kivizsgálását követelik.

A houstoni már legalább a nyolcadik olyan ICE-művelet volt, amelyben szövetségi bevándorlási rendészek halálosan megsebesítettek egy célba vett személyt.