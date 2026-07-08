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ICE-ügynök sebesített meg halálosan egy mexikói állampolgárt Houstonban

Az eset független kivizsgálását követelik a jogvédők.

Halálosan megsebesített kedden Houstonban a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik ügynöke egy mexikói állampolgárt, miután az megpróbált ellenállni az őrizetbe vételének.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint a mexikói férfi a felszólítások ellenére nem volt hajlandó megállni az autójával, és megpróbált elgázolni egy ICE-ügynököt, aki önvédelemből tüzet nyitott rá. A tárca szerint a férfi érvényes okmányok nélkül tartózkodott az Egyesült Államokban, emiatt vette célba a szövetségi bevándorlási rendészet. A fia azt közölte, hogy egy építkezésen dolgozott, és éppen munkába tartott, amikor az ICE-ügynökök feltartóztatták. Az incidens után a kórházba szállítását követően halt meg.

Demokrata párti tisztségviselők és jogvédők az eset független kivizsgálását követelik.

A houstoni már legalább a nyolcadik olyan ICE-művelet volt, amelyben szövetségi bevándorlási rendészek halálosan megsebesítettek egy célba vett személyt.

Az iráni Forradalmi Gárda nem sokkal később bejelentette, mintegy 85 amerikai katonai célpontot támadott az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben, azt követően, hogy előzőleg kemény válaszcsapást helyezett kilátásba. 