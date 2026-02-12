Donald Trump megbízottja, Tom Homan nagyon sikeresnek tartja a két ember halálával és több ezer ember letartóztatásával járó akciót.
A szombaton meggyilkolt 37 éves ápoló haláláról elsőként készített dokumentum nem tartalmaz olyan állítást, hogy a férfi hadonászott volna a fegyverével.
Tíz helyszínen kezdődött meg az illegális bevándorlók begyűjtése: Los Angeles, New York és Washington DC polgármesterei nem segítenek a razziában.
Több mint ezer bandatagot tartóztattak le több mint öt hetes rendőri művelettel az Egyesült Államokban. A legtöbb bűnözőt Los Angelesben, San Franciscóban, Atlantában, Houstonban és El Paso térségében vették őrizetbe – jelentette internetes oldalán az ABC amerikai tévécsatorna.