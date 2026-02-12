Amerikai hadművelet a bűnbandák ellen

Több mint ezer bandatagot tartóztattak le több mint öt hetes rendőri művelettel az Egyesült Államokban. A legtöbb bűnözőt Los Angelesben, San Franciscóban, Atlantában, Houstonban és El Paso térségében vették őrizetbe – jelentette internetes oldalán az ABC amerikai tévécsatorna.