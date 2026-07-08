Iráni célpontokra mért válaszcsapást az amerikai haderő, miután megtámadtak három kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban

Irán;Egyesült Államok;Hormuzi-szoros;háború Iránban;

2026-07-08 07:19:00 CEST

Az iráni Forradalmi Gárda nem sokkal később bejelentette, mintegy 85 amerikai katonai célpontot támadott az iráni hadsereg Kuvaitban és Bahreinben, azt követően, hogy előzőleg kemény válaszcsapást helyezett kilátásba.

Több mint 80 iráni célpont ellen hajtott végre „válaszcsapásokat” az amerikai haderő – közölte az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) washingtoni idő szerint kedden kora este.

A Közel-Keletért felelős amerikai katonai irányítási törzs közösségi médiában megjelent közleménye szerint az amerikai erők „erőteljes csapások sorozatát indították el, hogy kemény árat fizettessenek Iránnal”, amiért nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg.

„Az Egyesült Államok által végrehajtott csapások válaszul szolgálnak három, a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajó elleni iráni támadásokért”

– indokolta a CENTCOM a műveletet, hozzátéve, hogy az iráni agresszió világos megsértése a tűzszünetnek.

Iránból származó jelentések szerint helyi idő szerint szerdán hajnalban erőteljes robbanások rázták meg az ország egyes déli részeit. Kedden Szaúd-Arábia és Bahrein két hajó elleni iráni támadást ítélt el hivatalosan, miután találat ért egy szaúdi és egy katari zászló alatt közlekedő tankert.

Irán kedden hivatalosan közölte az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel, hogy a Hormuzi-szoros egyes részeit saját felségvizének tekinti. „A Hormuzi-szoros vizei részben egybeesnek az Iráni Iszlám Köztársaság felségvizével” – olvasható a dokumentumban, amely szerint a nemzetközi jog alapján egy ország szuverenitást élvez és joghatóságot gyakorol saját területéhez tartozó tengerszakasz felett. A bejelentésből nem derül ki, hogy Teherán a Hormuzi-szoros mely részeire vonatkozóan jelentett be igényt.

Az Egyesült Államok visszavonja az Irán számára adott átmeneti olajszankció-mentességet, Irán válaszolt az amerikai támadásokra

Az Egyesült Államok eközben visszavonja az Irán számára a kőolajra vonatkozóan adott átmeneti szankciómentességet a két ország közötti megállapodás megsértése miatt.

Az Irán számára adott mentesség a kőolajeladásokra vonatkozó szankciók alól része volt az Egyesült Államokkal kötött egyetértési megállapodásnak, amelynek értelmében 60 napos tárgyalási szakasz kezdődött egy átfogó békemegállapodás érdekében. Az egyezség keretében mindkét fél vállalta, hogy megállít minden katonai műveletet, és Irán kötelezettséget vállalt a Hormuzi-szoros akadálytalan megnyitására, és ennek fejében kapott felmentést bizonyos olajszankciók alól és juthat hozzá bizonyos befagyasztott vagyonelemekhez.

Az iráni katonai vezetés reagált az amerikai támadásra, „elsöprő erejű” válaszcsapásokat helyezve kilátásba szerdán. Az iráni katonai főparancsnokság hangoztatta azt is, hogy nem enged amerikai beavatkozást a szorosban zajló forgalom irányításába.

Az iráni Forradalmi Gárda nem sokkal később bejelentette, hogy

mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az iráni hadsereg szerdán Kuvaitban és Bahreinben, válaszul az Irán déli része ellen végrehajtott kedd éjszakai amerikai támadásra.

Az iráni állami televízió közlése szerint a Forradalmi Gárda drón- és rakétacsapásokat hajtott végre az Egyesült Államok bahreini és kuvaiti bázisai ellen, illetve lelőtt egy MQ-9-es amerikai drónt. Kuvaitban és Bahreinben megszólaltak a légvédelmi szirénák. A kuvaiti hadsereg azt közölte, hogy légvédelme „ellenséges” rakéta- és dróntámadás alatt áll.