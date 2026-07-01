Volodimir Zelenszkij: Voltak nehézségek Orbánnal, de remélem, hogy Magyar Péter támogatni fog minket

Európai Unió;Magyarország;Lengyelország;Ukrajna;Írország;soros elnökség;diplomáciai viszály;csatlakozási tárgyalások;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-07-01 20:35:00 CEST

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével nyitották meg az ír uniós soros elnökséget Dublinban, ahol az ír elnökségi program mellett a magyar és a lengyel viszony is szóba került.

„Voltak nehézségek Orbánnal, de remélem, hogy Magyar Péter támogatni fog minket” - mondta Volodimir Zelenszkij Dublinban az ír uniós soros elnökség megnyitása kapcsán rendezett sajtótájékoztatón. Szerinte meg kellene nyitni újabb csatlakozási fejezeteket, amiket az elmúlt hetekben egyedül Magyarország akadályozott nyíltan.

„Megvannak a szabályok, hogy mit kell tenni. Mi megtettünk mindent” – válaszolta a Euronews kérdésére. Emellett hangsúlyozta, hogy Európának is érdeke, hogy Ukrajna minél hamarabb az EU tagja legyen. Beszédében kiemelte, hogy az ukrán védelmi képességek fontosak az EU-nak, de egyelőre a feladat tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Oroszországot.

„A magyar választások friss levegőt jelentettek a hozzáállásban, reméljük, ez folytatódni fog”

- jelentette ki Micheál Martin ír kormányfő az ukrán csatlakozási tárgyalások megnyitásával kapcsolatban. Igaz, az ír és az ukrán vezető is most már csak arról beszélt, hogy az év végéig szeretnék megnyitni az összes tárgyalási fejezetet, pedig korábban még nyárig akartak ezzel végezni.

A csatlakozási tárgyalások során szakpolitikai fejezetekre bontva veszik végig, hogyan ültetik át a teljes uniós joganyagot a nemzeti szabályokba a tagjelöltek. Ezeket a fejezeteket úgynevezett klaszterekbe tömörítik. Hosszú ideig Orbán Viktor akadályozta az általában évekig tartó tárgyalások elkezdését Ukrajnával. A vétót végül már a Tisza-kormány engedte el, miután megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak bővítéséről Magyarország és Ukrajna között, így megnyílt az első klaszter júniusban.

A tagállamok egy jelentős része az Európai Bizottsággal együtt a többi öt klasztert is mielőbb megnyitná, ennek tett keresztbe az új Tisza-kormány. Bár hivatalosan csak a Magyarország ellenezte az újabb lépéseket, ahogy korábban írtunk róla, csendben több másik ország sem bánta a magyar vétót. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugat-balkáni országok csatlakozását kellene jobban támogatni, hiszen ők már nagy lépéseket tettek az elvárt reformok teljesítésében, de hogy mit várna még Ukrajnától, nem részletezte.

Kijev viszonya ugyanakkor az egyik legszorosabb szövetségesével, Varsóval is megromlott az utóbbi időben. Zelenszkij elnök az ukrán hadsereg egy új egységét a második világháborúban aktív Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezte el. Amíg Ukrajnában az UPA nemzeti történelemben úgy szerepel, mint akik a független Ukrajnáért harcoltak a szovjetek ellen - és ebben a színben egyre fontosabb része az állami emlékezetpolitikának -, addig Lengyelország nem felejtette el, hogy óvatos becslések szerint is több tízezer lengyelt, főleg civileket gyilkoltak meg az UPA fegyveresei a mai Nyugat-Ukrajna területén. Az elmérgesedő üzengetésben a lengyel kormány már odáig ment, hogy a vita Ukrajna csatlakozási tárgyalásaira is kihathat.

Dublinban Zelenszkij sokkal békülékenyebb hangot ütött meg: hangsúlyozta, hogy a sok európai országnak vannak történelmi „nehézségei” egymással, de a jelenben csak egy ellenség van. Ahogy a jövőben Ukrajna újjáépítésében is számítani fognak a lengyelekre, és készek válaszokat találni a nehéz kérdésekre. Az ír kormányfő is hangsúlyozta, hogy más esetekben is megesett már, hogy egy-egy bilaterális kapcsolat okozott nehézséget a teljes bővítési folyamatban, a soros elnökség ebben tud közvetíteni. Az 1998-ig tartó észak-írországi konfliktusokra utalva elmondta, hogy a történelem különböző értelmezéséből adódó kérdések sem ismeretlenek számukra.

Az EU Tanácsában a soros elnökséget betöltő ország feladata fél évig a napirend összeállítása és hogy minél több kompromisszumot hozzon tető alá. Bár a legtöbb esetben a tagállami minisztereket tömörítő Tanácsban hivatalosan elég a minősített többség (amikor a tagállamok 55 százaléka támogat egy javaslatot úgy, hogy az igenlő országok az EU lakosságának 65 százalékát adják ki), a cél mindig a teljes egyetértés elérése. Ahogy vannak olyan témák, például a bővítés vagy a szankciók kérdése, ahol minden lépéshez az összes tagállam egyetértése szükséges. Az ír elnökségnek kiemelt kérdése lesz a bővítés mellett a versenyképesség javítása, a biztonságpolitikai kérdések, valamint a 2028 és 2034 közötti következő uniós hétéves költségvetés (MFF) részleteiről való tárgyalások is.