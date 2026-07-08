Orbán Viktor mindenkit hív, hogy legyen ott – ennyit válaszolt Havasi Bertalan, amikor arról kérdeztük, a bukott miniszterelnök tüntet-e

Fidesz;Orbán Viktor;tüntetés;Sándor-palota;Havasi Bertalan;

2026-07-08 12:32:00 CEST

A nem túl hosszú válaszból arra következtethetünk, a volt kormányfő nem teszi tiszteletét a fideszes eseményen.

„Orbán Viktor hív mindenkit, hogy legyen ott” – ennyit válaszolt a Népszavának Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amikor arról kérdeztük: a volt miniszterelnök tervezi-e, hogy személyesen megjelenik a csütörtöki, Stop Önkény! rendezvényen, vagy bármilyen formában (például üzenetben) köszönetet mond a megjelenteknek.

A nem túl hosszú válaszból arra következtethetünk, hogy a bukott kormányfő nem teszi tiszteletét a fideszes eseményen.

Mint arról írtunk, Stop Önkény! felkiáltással hirdetett tüntetést a Fidesz és a KDNP csütörtök estére, 18 órára a Sándor-palotához. Az erről szóló bejegyzésében Orbán Viktor korábbi miniszterelnök azt üzente: „A Tisza minden határt átlép: emberit, erkölcsit, jogállamit. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást. Ne hagyjuk!”

A Stop Önkény! elnevezésű demonstrációt egyébként egyelőre nem övezi túl nagy várakozás, cikkünk írásáig mindössze 880-an jelezték, hogy ott lesznek és további 2900 ember fejezte ki érdeklődését reakció formájában.

Orbán Viktor egyébként kiállt a letartóztatott, de azóta már kiengedett Szakács István fideszes influenszer mellett is.