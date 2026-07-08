Negyedszer is elmeszelte a balatonaligai kikötő használatbavételi engedélyét a Pécsi Törvényszék

Balatonaliga;

2026-07-08 12:32:00 CEST

A kormányhivatalt ismét új eljárásra kötelezték, immár az ötödikre az ügyben.

A Pécsi Törvényszék tanácsa ismét megsemmisítette a balatonaligai kikötő használatbavételi engedélyét, s új eljárásra kötelezte a budapesti kormányhivatalt. A grémium immár negyedszer meszelte el a hivatali döntést, igazat adva a tópartjuk megmaradásáért küzdő civileknek, az Aliga Fürdőegyesületnek, így a hajdani Club Aliga területén épült kikötő továbbra sem használható. Az ügyben az alperes kormányhivatal mellett szállt be kvázi támogatóként a Club Aligában luxuslakóparkot építeni akaró, a NER-hez ezer szállal kötődő Balázs Attila cége, a Pro-Mot Kft., illetve a balatonvilágosi önkormányzat – a település része Balatonaliga – is.

A verdikt indoklásában elhangzott,

a hivatal annak ellenére adta ki az engedélyt, hogy nem teljesültek az engedélyező hatóságok általi előzetes előírások, például nem megfelelő a kikötő kotrásából származó zagy elszállítása és elhelyezése, nem elegendő a parkolóhelyek száma és nem megfelelő azok burkolata, a parkoló olajfogójának használatbavételi engedélye nem egyezik a létesítési papírokban foglaltakkal.

A bíróság ítélete szerint a kormányhivatalnak 448 ezer forint perköltséget is ki kell fizetnie az AFE részére.

Mint arról lapunk hat éve folyamatosan beszámol, a Club Aliga, vagyis az egykori kormányüdülő területén a NER-közeli Pro-Mot Kft. kezdett óriási munkába. A kormány kiemelt beruházássá tette a projektet, amely során lakópark, szálloda épülne. A helyiek egy része a kezdetektől támadja a beruházást attól tartva, hogy kiszorulnak a Balaton partjáról, mint az előző rendszerben. A beruházó később egy kikötő építésébe is belekezdett, a Pro-Mot Kft. 2023 májusában adta be először használatbavételi engedélykérelmét az aligai kikötőre. A kormányhivatal kiadta az engedélyt, majd, amikor a civilek megtámadták a döntést, a hivatal visszavonta a határozatot, és egy újabb eljárásban megint kiadta. Ezt ismét megtámadta az AFE, s a Pécsi Törvényszék – ahogyan erről korábban a Népszava beszámolt – visszamenőleges hatállyal megsemmisítette, s új eljárásra kötelezte a kormányhivatalt, mely 2024 márciusában ismét megadta az engedélyt, melyet a civilek újra megtámadtak, s a pécsi bíróság megint csak nekik adott igazat. A hivatal tavaly januárban ismét megadta az engedélyt, mely a szokásos módon elbukott Pécsen, ezek után azonban a kormányhivatal felülvizsgálati kérelemmel a Kúriához fordult, melynek tanácsa – akinek tagjai között ott ült Varga Zs. András, a bírói múlt nélkül a Fidesz-által egy törvénymódosítással kinevezett kúriai elnök – az idén februárban új eljárásra kötelezte a Pécsi Törvényszéket, ugyanis a legfőbb bírói plénum szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemeltté minősítés a kikötőre is érvényes, noha a valóságban az csak a szálláshelyek építésére vonatkozott. Így aztán meg kellett ismételni a negyedik eljárást Pécsen, ám a végeredmény nem változott: a kormányhivatalt ismét új eljárásra kötelezték, immár az ötödikre az ügyben.