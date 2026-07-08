Messi már önmagát hibáztatta, aztán megfordította a vb legőrültebb meccsét

labdarúgó vb;világbajnokság;labdarúgás;Argentína;Lionel Messi;

2026-07-08 13:43:00 CEST

Nem állt jól a tragikus hős szerep Lionel Messinek, pedig 79 percig úgy tűnt, ez jut neki: a világbajnok kapitány büntetőt hibázott, Argentína pedig 2–0-s hátrányban vergődött – a hajrá azonban minden idők egyik legemlékezetesebb vb-fordításával zárult.

A világbajnokság nyolcaddöntőjének talán legdrámaibb mérkőzését hozta az Argentína–Egyiptom összecsapás. A címvédő a 79. percben még 2-0-s hátrányban volt, ráadásul Lionel Messi korábban büntetőt rontott. Innen azonban olyan fordítást mutatott be az Albiceleste, amely rengeteg szurkoló alapélményévé válik: először Cristian Romero szépített, majd Messi egyenlített (2-2), mígnem Enzo Fernández a hosszabbításban megszerezte a győztes gólt (3-2).

A mérkőzés után Messi nem a góljáról beszélt először, hanem arról a büntetőről, amelyet lényegében az eldőlt kapusba rúgott: „Nagyon dühös voltam magamra a kihagyott tizenegyes miatt. Úgy éreztem, cserben hagytam a csapatot. Ha belövöm, egészen másképp alakulhatott volna a mérkőzés” – mondta az argentin csapatkapitány.

A 39 éves szupersztár szerint azonban a csapat ereje ismét megmutatkozott. „Amikor kétgólos hátrányba kerültünk, egyetlen pillanatra sem adtuk fel. Tudtuk, hogy ha megszerezzük az első gólt, minden megváltozhat. Ez a csapat hihetetlen erővel rendelkezik.”

Messi elárulta, az egyenlítő találata utáni kitörő gólöröme óriási megkönnyebbülést jelentett neki. „A gólörömöm a bennem felgyülemlett feszültség kirobbanása volt. Hihetetlen érzelmeket éltünk át.”

Lionel Scaloni szövetségi kapitány sem tudta visszatartani az érzelmeit, első televíziós interjúban könnyek között és elcsukló hangon csupán annyit mondott: „Nem tudok önökre nézni… Micsoda játékosaim vannak…” – majd sírva elsétált. A későbbi sajtótájékoztatón már részletesebben értékelt. „Ezért lesz valakiből edző. Az ilyen pillanatokért. Kétgólos hátrányban sem hittem, hogy vége. Láttam a játékosok szemében, hogy képesek megfordítani a mérkőzést.”

A csapattárs, Julián Álvarez, a világ egyik legjobb támadója szerint ismét Messi mutatta meg Argentínának az utat. „Nincsenek szavak arra, hogy leírjuk őt. Ő legenda, minden idők egyik legjobb futballistája. Amíg Leo a pályán van, mindig hisszük, hogy bármi megtörténhet.”

Ezzel szemben az egyiptomi táborban letargikus hangulat uralkodott. Hossam Hassan szövetségi kapitány dühösen bírálta a játékvezetést, és úgy fogalmazott, több vitatott döntés is Argentínát segítette. „Nem tudom elfogadni, ami történt. Úgy érzem, igazságtalanul estünk ki.” Ő és játékosai közül többen is határozottan állították, Mohamed Szalah-t szabálytalanul buktatták Argentína tizenhatosán belül, ami büntetlen maradt, néhány másodperccel később pedig a címvédő eldöntötte a továbbjutást.