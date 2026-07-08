Szöllősi György elismerte: közpénz is segítette Csisztu AIPS-elnöki kampányát

állami támogatás;reakció;Csisztu Zsuzsa;Magyar Sportújságírók Szövetsége;Szöllősi György;Hankó Balázs;

2026-07-08 13:35:00 CEST

Egy nappal azután, hogy lapunk megírta: Hankó Balázs minisztériuma milliókkal támogatta Csisztu Zsuzsát, a sportújságíró a Facebook-oldalán hosszú bejegyzésben reagált. Közben Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke egy lapunk birtokába került levélben elismerte, közpénz is segítette Csisztu AIPS-elnöki kampányát.

Szöllősi György, a Magyar Sportújságíró Szövetségének (MSÚSZ) elnöke egy lapunk birtokába jutott levélben ismerte el, hogy Csisztu Zsuzsa állami támogatást is kapott, amikor a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) elnöki tisztségéért is versenybe szállt, ám a voksoláson 83-25 arányban vereséget szenvedett az olasz Gianni Merlótól.

„Csaknem száz év után adtunk ismét alelnököt az AIPS-nek, dr. Csisztu Zsuzsa személyében, aki az első női magyar AIPS-vezető lett, majd az első magyar és globálisan az első női elnökjelölt, aki elképesztő ellenszélben és lényegesen szerényebb eszköztárral állt helyt a szervezet 2026-os elnökválasztásán az AIPS-t huszonegy éve irányító 79 éves olasz Gianni Merlóval szemben, abban a reményben ringbe szállva, hogy ennek a pozíciónak a megszerzése is hozzájárulhat a magyar sport nagy céljainak az eléréséhez és nemzetközi befolyásának erősítéséhez. A kampányt – szerintem nem elítélendő módon – sikeres tárgyalásaink révén közpénz és magánadományok is segítették” – olvasható abban a levélben, amelyben Szöllősi az MSÚSZ elnökségével szemben benyújtott bizalmatlansági indítványban foglaltakra reagált.

A Népszava keddi cikkében többek között arról írt, hogy Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter tárcája ötmillió forintos támogatást biztosított szakmai programok megvalósítására Csisztu cégének, a Zsurnalisztika Kft.-nek.

Csisztu megkeresésünkre nem reagált, szerda délelőtt azonban cikkünk nyomán egy terjedelmes Facebook-bejegyzést tett közzé. „A támogatás minden forintjával elszámoltam” – írta bejegyzésében Csisztu, hozzátéve, hogy a támogatások esetében megszokott módon fel kellett tüntetnie a támogatót. A sportújságíró bejegyzésében azt állította, a forrásból 2025-ben 24, egyenként 30-60 perces műsort készített, amelyek elkészítésében több szakember vett részt.

Mint írja, a műsor célja olyan történetek bemutatása volt, amelyek a magyar sportolók sikerei mögött álló családi hátteret, áldozatvállalást és emberi történeteket mutatják be. Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy szerinte a sportújságírói közösségben az értékteremtésnek kellene az elsődlegesnek lennie, és úgy véli, az elmúlt időszakban kialakult vita mesterségesen torzított képet alakított ki.

A MSÚSZ egyébként épp ma tartja a lakitelki Hungarikum Ligetben tisztújító közgyűlését, a szervezetben Csisztu idáig második alelnökként tevékenykedett.