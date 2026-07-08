„Nagyon kínos volt” – Megafonos influenszer bírálta a fideszeseket, miután kiment egy tüntetésre

Fidesz;kritika;tüntetés;bírálat;védvonal;

2026-07-08 16:00:00 CEST

Arra a tüntetésre, amelyről a Hír TV egy viccoldal posztja alapján számolt be. Később azt kérte számon a parlamentben ülő politikusokon, hogy nem mernek kimenni egy tüntetésre képviselni a magyar emberek érdekeit.

A fideszes képviselők lemondását követelte Tóth Roland megafonos influenszer, miután kiment a Kunigunda útjára egy olyan tüntetésre, amelyről a Hír TV egy viccoldal alapján tudósított - derül ki a 444 beszámolójából.

Tóth Roland - aki a kampányban NarancsKommandó néven kampányolt a Fidesznek - kedden ötödmagával ment a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székháza elé, miután a Hír TV egy viccoldal posztja alapján mondta be, hogy a Védvonal tüntetést szervezett a Kunigunda útjára.

A helyszínen némi tanácstalan ácsorgáson kívül nem történt semmi, a Hír TV Komment című műsorában pedig az volt látható, amint narancssárga pólóban a tiltakozó tömeget keresi. A megafonos influenszer később a Facebook-oldalán azt mondta, „nagyon kínos volt”, hogy nagyjából tízen voltak ott, és a többi jelenlévő mind sajtós volt. A bejegyzésben azokat bírálta, akik szerinte „benn ülnek a parlamentbe’”, de nem mernek kimenni tüntetésre képviselni a magyar emberek érdekeit. „Hát ne én képviseljem az embereket, basszus! Én csak egy influenszer vagyok” - fogalmazott.

A történtek után Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője közölte, hogy az MTVA székházához meghirdetett tüntetést nem a Fidesz Védvonal szervezte. A Fidesz próbált kapcsolatba lépni a Védvonal Észak-Pest oldal üzemeltetőivel, de nem járt sikerrel. Czunyiné Bertalan Judit szerint ezért okkal feltételezik, hogy az oldal mögötti közösség nem valós, és nem tartozik a Fidesz- féle Védvonalhoz.