Rapid tüntetés szerveződik este 7-re a „sajtószabadságért”

Fidesz;Orbán Viktor;tüntetés;Hír TV;védvonal;Czunyiné Bertalan Judit;állami média;

2026-07-07 18:55:00 CEST

Állítólag a fideszes Védvonal szervezi, de annyira nem hirdetik intenzíven.

Nem verik nagy dobra, de a Fidesz-közeli Hír TV alsó sávjában egy egysoros hirdetés olvasható: „tüntetés ma 19:00-kor az MTVA Kunigunda útjai székházánál a sajtószabadságért!”

Ezzel feltehetően arra kívánnak reflektálni, hogy - mint lapunk is több ízben tájékoztatott róla - a közmédia új vezetése öles léptekkel hozzálátott a Fidesz-propaganda működtetésében felelős vezetők, riporterek és műsorvezetők eltávolításához, az M1-et pedig ideiglenesen elsötétítették, s 19:56 percig egy, a hazugságok miatti bocsánatkérő üzenet olvasható a csatornán. A Kossuth Rádión pedig ideiglenesen a Bartókot lehet hallgatni.

A fejleményeket Orbán Viktor volt miniszterelnök is kommentálta: „A tiszás önkény újabb lépése. Ha érdekel az igazság, irány a Hír TV!” - írta a volt kormányfő, aki regnálása alatt 1-2 heti rendszerességgel adott kritikus kérdések nélküli interjút a Kossuth Rádiónak, miközben az ellenzéki megszólalókat jellemzően be sem engedték az állami médiába. A Hír TV természetesen továbbra is a korábbi kormánypárt propagandáját közvetíti.

Hogy mennyien és kik lesznek jelen a sebtében szerveződő demonstráción, azt nem tudni, de a 24.hu arról írt, hogy a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett fideszes Védvonal van mögötte, jóllehet cikkünk írásáig sem Orbán Viktor, sem Czunyiné nem írt róla, mindketten csak a Hír TV nézésére buzdítják a híveket. A fideszes csatorna pedig azt közölte: „Mostantól egyedül maradtunk a jobboldal televíziós hangjaként. A mi hangunk nem halkul el – most kezd igazán erőssé válni. Irány a Hír TV.”

Újabb tüntetést várhatóan csütörtökön tartanak a fideszesek a Sándor-palota előtt.