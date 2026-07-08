Itt a bejelentés, tíz évre Esztergomba költözik az EFOTT

Esztergom;Sukoró;költözés;EFOTT;Radnai Márk;

2026-07-08 16:24:00 CEST

Radnai Márk örül.

Esztergomba költözik az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója vagyis az EFOTT – jelentette be szerdán Radnai Márk emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza Párt alelnöke és térségi parlamenti képviselője Hernádi Ádámmal, a város fideszes polgármestere oldalán az idén 50. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján.

Az EFOTT helyszíne eddig a Velencei-tó partja, Sukoró volt. Bár arról egy idő óta már lehetett tudni, hogy a fesztivál költözik, mert kinőtte Sukorót, az új helyszínt, a szervezők az újat eddig titkolták. „A kampányban sokat beszéltem arról, hogy újra életet kell vinni Esztergomba, vissza kell csábítani a fiatalokat, és ismét olyan pezsgő diákvárossá kell tenni, amilyen egykor volt. Hiszem, hogy Magyarország első városa nemcsak a történelméről, hanem a jövőjéről is híres lehet. Az EFOTT négy nap alatt több mint 150 magyar előadót, nappali közösségi programokat, sportot, innovációt, karrierépítési lehetőségeket és várhatóan naponta mintegy 20 ezer látogatót hoz Esztergomba. Ez óriási lehetőség a helyi vállalkozásoknak, a turizmusnak, a vendéglátásnak és az egész térségnek” – írta Radnai Márk a Facebook-oldalán.

A Tisza párthoz közeli Kontroll Facebook-oldalán közzétett fotó tanúsága szerint Radnai Márk és Hernádi Ádám társaságában a bejelentés alkalmával feltűnt L. Simon László, az Orbán-kormány egykori kultúrpolitikusa is.