Elkezdődött a tisztogatás, több ismert műsorvezetőt és felsővezetőt is elküldtek az MTVA-tól

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2026-07-08 16:46:00 CEST

Csete Beáta, Kakuk L. Tamás, Törőcsik Zsoltés Kárász Róbert is közöttük van.

Több műsorvezetőt és felső vezetőt is felmentett a közmédia átmeneti vezetése azután, hogy kedden leállt az M1, a Kossuth rádió és a Hírado portál hírszolgáltatása - írja a Telex.

A lap több egymástól független forrásra hivatkozva azt közölte, hogy felmentették a munkavégzés alól Csete Beátát és Kakuk L. Tamást, akik Magyar Péterrel készítettek interjút a megválasztása után, valamint Törőcsik Zsoltot, aki korábban Orbán Viktorral készített „interjúkat” a Kossuth rádióban. A lap értesülése szerint Kárász Róbertet, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatóját is felmentették; Kárász Róbert a Telex kérdésére nem kommentálta a hírt.

A változások Horváth P. András átmeneti vezérigazgató irányítása alatt zajlanak. A Telex értelmezése szerint az eddigi lépések alapján először a felső vezetők és azok az ismert tévés-rádiós szereplők kerülnek sorra, akik az Orbán-kormány politikai céljait nyíltan kiszolgálták, vagy arcukat adták hozzá. Belső forrásokra hivatkozva azt is írták, hogy az M1-es híradók legtöbb bemondóját szintén felmentették.

Kedden azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól Császár Attilát, a köztévé egyik legismertebb riporterét is, akit két biztonsági őr kísért ki a Magyar Televízió székházából. A Duna, a Duna World, az M2 és az M5 esetében egyelőre nincs információ arról, hogy ott felmentenek-e csatornaigazgatókat, műsorvezetőket vagy szerkesztőket.

A hírszolgáltatás leállása a Telex szerint a Médiaszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) dolgozóit is váratlanul érte. A Kossuth rádió Krónika című műsorának stábja elkészítette az aktuális anyagot, de az már nem került adásba. A közmédián belül egyelőre bizonytalan, mikor, milyen formában és kikkel indul újra a hírszolgáltatás, ugyanakkor a rádiókban pár napon belül visszatérhetnek a rövid hírek.

Horváth P. András vezérigazgatói utasítása alapján az M1-en átmenetileg szünetelnek a hír- és közéleti műsorok, valamint az M1 hírszolgáltatási stúdiójához kapcsolódó sporthírek. A kieső műsoridőt külön műsortervvel töltik ki, a részleges tévés hírszolgáltatás újraindításáról pedig egy héten belül dönthetnek..