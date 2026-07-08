Kilencszáz kígyót sodort el az árvíz Kínában, videón, ahogy próbálják befogni az egyiket

Kína;szökés;kígyó;veszélyes állatok;

2026-07-08 21:58:00 CEST

Egy tízfős csapat indult az állatok keresésére

Mintegy 900 kígyót sodort el az árvíz a kínai Hengcsouban, miután a heves időjárásban összeomlott egy tenyésztelep - írja a South China Morning Post.

A Kuanghszi-Csuang Autonóm Területen fekvő városban a kínai közösségi médiában terjedő videók szerint a hüllőket a megemelkedett víz vitte tovább. Az eset Kína nagy részét érintő szélsőséges időjárás közben történt.

Egy helyi tisztviselő azt mondta, a kígyók többsége nem mérges. A befogásukra tízfős csapatot küldtek ki, amely hálókkal és sokkolókkal próbálja összegyűjteni az elsodort állatokat.