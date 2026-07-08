Fidesz;Orbán Viktor;kihallgatás;előállítás;KR NNI;ukrán pénzszállítók;Szakács István;

2026-07-08 20:47:00 CEST

Szakács István azt állítja, nem volt józan, amikor elkészítette azt a videót, amelyik miatt kihallgatták

Azt is elismerte, hogy másképp kellett volna fogalmaznia.