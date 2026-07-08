Szakács István azt állítja, nem volt józan, amikor elkészítette azt a videót, amelyik miatt kihallgatták

Ivott, amikor felvette azt a videót, amely miatt szerda reggel rendőrök vitték el otthonából - ezt mondta az RTL híradónak az a megafonos influenszer, akit szerda hajnalban előállítottak a rendőrök.
Mint korábban hírt adtunk róla, Szakács Istvánt kihallgatták, majd később elengedték az NNI munkatársai. Az ügy előzménye, hogy a férfi egy videóban reagált Magyar Péterre, aki az aranykonvoj-ügyben az ügyészségtől kért választ arra, meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort. Szakács István erre azt üzente Magyar Péternek, hogy ne próbálja Orbán Viktort a „pribékjeivel” elvitetni, mert ha ez megtörténik, „ötszázezer magyar fog menni”, és kiszabadítják akárhonnan.Kiengedték Szakács Istvánt, Orbán Viktor is reagált a letartóztatásának hírére
Szakács István azt mondta, videóját a nyaralásán, a tengerparton vette fel. „lehet, hogy a megfogalmazás nem volt helyénvaló, vagy akármi, de influenszer vagyok...tehát én úgy közlök tartalmakat, hogy az figyelemfelhívó legyen. Eszem ágában sem volt olyat közölni, hogy én bármiféle terrorcselekményt akarnák végrehajtani” - fogalmazott. Arról is beszél, nem volt józan, amikor a videót készítette. Lehet, hogy ott egy szót másképp kellett volna mondanom, de nyaralni voltam, ittam is már... - fűzte hozzá.Laczó Adrienn: Túlzásba esett az NNI, ha Szakács Istvánt csak a Facebook-videója miatt vitte el