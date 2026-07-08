Laczó Adrienn: Túlzásba esett az NNI, ha Szakács Istvánt csak a Facebook-videója miatt vitte el

fenyegetés;terrorcselekmény;Laczó Adrienn;Szakács István;

2026-07-08 20:01:00 CEST

A büntetőügyvéd szerint a videóban megfogalmazottak önmagukban nem valósítják meg a terrorcselekménnyel való fenyegetést.

Túlzásba esett a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Szakács István ügyében, ha valóban csak a Facebook-videója alapján állították elő - erről beszélt Laczó Adrienn ügyvéd a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

Mint korábban hírt adtunk róla, a fideszes influenszert szerda reggel vitték el, kihallgatták, majd később elengedték az NNI munkatársai. Az ügy előzménye, hogy Szakács István egy videóban reagált Magyar Péterre, aki az aranykonvojügyben az ügyészségtől kért választ arra, meghallgatták-e gyanúsítottként Orbán Viktort. Szakács István erre azt üzente Magyar Péternek, hogy ne próbálja Orbán Viktort a „pribékjeivel” elvitetni, mert ha ez megtörténik, „ötszázezer magyar fog menni”, és kiszabadítják akárhonnan.

Laczó Adrienn szerint ha valaki megalapozottan gyanúsítható terrorcselekménnyel való fenyegetéssel, akkor indokolt az előállítás és a házkutatás, ilyen ügyekben ez szokásos rendőri lépés. A konkrét videóról viszont úgy fogalmazott: ha tényleg ez volt az egyetlen alapja az eljárásnak, akkor nem ért egyet az NNI értelmezésével.

Az ügyvéd a Büntető törvénykönyv alapján azt mondta, terrorcselekménnyel való fenyegetés akkor állapítható meg, ha valaki súlyos bűncselekmény kilátásba helyezésével akarja az államot valamire kényszeríteni. Szerinte Szakács István szavaiból nem következik egyértelműen, hogy hivatalos személy elleni erőszakot helyezett volna kilátásba. – Lehet ezt így értelmezni, de ehhez a nagyon súlyos bűncselekményhez ennél konkrétabb fenyegetés kellene. Én ezt inkább handabandázásnak látom, mint valós terrorfenyegetésnek – mondta.

A műsorban az is szóba került, hogy politikai megrendelés állhatott-e az intézkedés mögött, de Laczó Adrienn ezt nem tartotta valószínűnek. Elképzelhetőnek nevezte, hogy állampolgári bejelentés után indult vizsgálat, és a nyomozók túlzott óvatosságból döntöttek az előállítás mellett.

Az ügyvéd arról is beszélt, hogy szerinte egy jogállamban nem lehet válasz a korábban vitatott rendőrségi gyakorlatokra az, hogy azokat más politikai oldal szereplőivel szemben is alkalmazzák. Úgy fogalmazott: a rossz gyakorlatot meg kell szüntetni, nem pedig kiterjeszteni.