Irán;Egyesült Államok;támadás;Hormuzi-szoros;

2026-07-09 06:24:00 CEST

Válasz lehetett az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán - közölte a Központi Parancsokság (CENTCOM).

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel, washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök, Donald Trump utasítására indult.

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- olvasható a CENTCOM közleményében, utalva az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, a szerdai művelet részleteit egyelőre nem közölték.