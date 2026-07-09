A belga miniszterelnök személyesen szólt be Donald Trumpnak a NATO-csúcson a piroslapbotrány miatt

Úgy tűnik, kezd ráégni Donald Trumpra a 2026-os futball-világbajnokság egyik nagy botránya, a piroslapügytől. A The Guardian hívja fel a figyelmet, hogy a botránynak némi politikai visszhangja is támadt, Bart De Wever belga miniszterelnök legalábbis nem hagyta szó nélkül, hogy az amerikaiakkal vívott nyolcaddöntőben annak ellenére játszhatott az Egyesült Államok korábban kiállított csatára, Folarin Balogun, hogy eltiltását kellett volna töltenie.
Bart De Wever az ankarai NATO-csúcstalálkozón szólt be az amerikai elnöknek. Az észak-atlanti szövetség politikai vezetői éppen az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segélyről tárgyaltak, amikor a belga kormányfő kijelentette, a pénzügyi segély egy nagyon határozott piros lap Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. – Nem lehet csak úgy visszavonni a piros lapot. Ezt te is tudod – fordult az amerikai elnökhöz. Mint korábban kiszivárgott, Folarin Balogun kiállítása után Donald Trump beszélt Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, ami után láss csodát, eltörölték az amerikai játékos egy mérkőzésről szóló automatikus büntetését.Mélyül a futball-botrány, miután Donald Trump kijárta a FIFA-elnöknél, hogy töröljék egy amerikai játékos eltiltását
Maxime Prevot belga külügyminiszter korábban már megszólalt az ügyben: – Ha valóban egy telefonhívás az oka ennek az érthetetlen döntésnek, akkor az a futball és a sport legalapvetőbb szabályainak égbekiáltó megsértése lenne – fogalmazott. Folarin Balogun szereplése végül azonban nem osztott és nem szorzott, a belgák így is 4-1-re legyőzték az amerikai válogatottat a nyolcaddöntőben.Donald Trump keze ide, FIFA-döntés oda, Belgium 4-1-re legyőzte az Egyesült Államokat
A botrány mellékszálaként a FIFA az amerikai válogatott munkatársát is felfüggesztette, Sam Zapatka csapatmenedzser és Frank Pannell, az amerikai futballszövetség biztonsági alelnöke nem vehetett részt a Belgium elleni hétfői mérkőzésen. A FIFA nem közölt konkrét okot az eltiltásra, és az amerikai futballszövetség sem tért ki a büntetés okára, bár azt állították, hogy annak nincs köze a vitatott piroslapos ügyhöz. Az ESPN szerint a két szakembert a protokoll megsértése miatt szankcionálták, amiért számukra illetéktelen helyekre is bejutottak.A belga válogatott eljárta Trump-táncot, a FIFA-nak is odaszúrt az Egyesült Államok legyőzése utánNyerheti ezt a futball-világbajnokságot bárki, Donald Trump már csak magát fogja ünnepelni