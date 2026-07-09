A belga miniszterelnök személyesen szólt be Donald Trumpnak a NATO-csúcson a piroslapbotrány miatt

miniszterelnök;FIFA;botrány;kiállítás;Belgium;Egyesült Államok;Donald Trump;eltörlés;piros lap;Gianni Infantino;futball-vb 2026;

2026-07-09 01:45:00 CEST

Bár Belgium futballcsapata az amerikaiakat legyőzésével már a Spanyolország elleni pénteki negyeddöntőre készül, az ügy további fordulatokat vett, a FIFA ugyanis indoklás nélkül két amerikai stábtag felfüggesztéséről döntött.

Úgy tűnik, kezd ráégni Donald Trumpra a 2026-os futball-világbajnokság egyik nagy botránya, a piroslapügytől. A The Guardian hívja fel a figyelmet, hogy a botránynak némi politikai visszhangja is támadt, Bart De Wever belga miniszterelnök legalábbis nem hagyta szó nélkül, hogy az amerikaiakkal vívott nyolcaddöntőben annak ellenére játszhatott az Egyesült Államok korábban kiállított csatára, Folarin Balogun, hogy eltiltását kellett volna töltenie.

Bart De Wever az ankarai NATO-csúcstalálkozón szólt be az amerikai elnöknek. Az észak-atlanti szövetség politikai vezetői éppen az Ukrajnának nyújtandó pénzügyi segélyről tárgyaltak, amikor a belga kormányfő kijelentette, a pénzügyi segély egy nagyon határozott piros lap Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. – Nem lehet csak úgy visszavonni a piros lapot. Ezt te is tudod – fordult az amerikai elnökhöz. Mint korábban kiszivárgott, Folarin Balogun kiállítása után Donald Trump beszélt Gianni Infantinóval, a FIFA elnökével, ami után láss csodát, eltörölték az amerikai játékos egy mérkőzésről szóló automatikus büntetését.

Maxime Prevot belga külügyminiszter korábban már megszólalt az ügyben: – Ha valóban egy telefonhívás az oka ennek az érthetetlen döntésnek, akkor az a futball és a sport legalapvetőbb szabályainak égbekiáltó megsértése lenne – fogalmazott. Folarin Balogun szereplése végül azonban nem osztott és nem szorzott, a belgák így is 4-1-re legyőzték az amerikai válogatottat a nyolcaddöntőben.

A botrány mellékszálaként a FIFA az amerikai válogatott munkatársát is felfüggesztette, Sam Zapatka csapatmenedzser és Frank Pannell, az amerikai futballszövetség biztonsági alelnöke nem vehetett részt a Belgium elleni hétfői mérkőzésen. A FIFA nem közölt konkrét okot az eltiltásra, és az amerikai futballszövetség sem tért ki a büntetés okára, bár azt állították, hogy annak nincs köze a vitatott piroslapos ügyhöz. Az ESPN szerint a két szakembert a protokoll megsértése miatt szankcionálták, amiért számukra illetéktelen helyekre is bejutottak.