Németh Balázs: A közmédia korábban nem a Fideszt segítette, hanem patrióta volt

Á. B.

Fidesz;M1;közmédia;Németh Balázs;

2026-07-09 07:05:00 CEST

Ám az nem derült ki, hogy ez pontosan mit jelent.

Nem adott egyértelmű választ a Fidesz országgyűlési képviselője, a NER alatt állami médiaként működő M1 híradósa, hogy szerinte független volt-e a közmédia - derül ki az RTL híradóból.

Az adásban az alábbi párbeszéd hangzott el Németh Balázs és a riporter közt:

- Részrehajló volt ön szerint ez a közmédia?

- Én attól tartok, hogy a következő években egy tiszás közmédia lesz egyértelműen.

- Eddig a nemzeti kormányt segítette a közmédia?

- Eddig egy patrióta közmédia működött.

- Ez mit jelent pontosan?

- Elmondtam az előbb, egy patrióta közmédia működött, amelyik a magyar érdekeket, a magyar családok, a magyar emberek érdekeit...

- A Fidesz-KDNP-kormányt segítette a működésében ön szerint?

- Nem, egy patrióta nemzeti közmédia volt.

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