Németh Balázs: A közmédia korábban nem a Fideszt segítette, hanem patrióta volt

Nem adott egyértelmű választ a Fidesz országgyűlési képviselője, a NER alatt állami médiaként működő M1 híradósa, hogy szerinte független volt-e a közmédia - derül ki az RTL híradóból.
Az adásban az alábbi párbeszéd hangzott el Németh Balázs és a riporter közt:
- Részrehajló volt ön szerint ez a közmédia?
- Én attól tartok, hogy a következő években egy tiszás közmédia lesz egyértelműen.
- Eddig a nemzeti kormányt segítette a közmédia?
- Eddig egy patrióta közmédia működött.
- Ez mit jelent pontosan?
- Elmondtam az előbb, egy patrióta közmédia működött, amelyik a magyar érdekeket, a magyar családok, a magyar emberek érdekeit...
- A Fidesz-KDNP-kormányt segítette a működésében ön szerint?
- Nem, egy patrióta nemzeti közmédia volt.
A keddi vezérigazgatói utasítás szerint a Kossuth Rádióban a saját műsorstruktúra legalább augusztus 15-ig szünetel. Az átmeneti időszak alatt rövid, 2-5 perces hírblokkok lesznek. A dolgozóknak megküldött levélben az ideiglenes vezérigazgató 15 pontban sorolta fel a műsorkészítés új alapelveit. Ezek között szerepel a tényalapú tájékoztatás, a pártatlanság, a tárgyilagosság, a kiegyensúlyozottság és a szerkesztői tartalmi függetlenség is.Itt a vezérigazgatói utasítás, így működik a közmédia az átmeneti időszakbanTovábbra is szünetel a hírszolgáltatás a hirado.hu-n, filmeket vetítenek az M1-enA közmédia elsötétülése fontos üzenete annak, hogy ténylegesen rendszerváltás történik