Magyar Péter azt kérdezi Áder Jánostól, vett-e több százezer forintos belépőket Disneylandbe a magyar emberek pénzén

közpénz;Áder János;külföldi utazás;Disneyland;Magyar Péter;

2026-07-09 08:39:00 CEST

Felszólította a volt köztársasági elnököt, hogy szedje össze a bátorságát, hiszen mégiscsak ő a csornai Charles Bronson.

Magyar Péter egy csütörtök reggeli Facebook-posztjában azt írta, úgy hallotta, hogy Áder János ma az „önkény” ellen tüntetne. A bejegyzésben több kérdést is feltett a volt államfőnek az 55 millió forintosnak nevezett amerikai utazásról, köztük azt, hogy közpénzből fizették-e az orlandói Disneylandbe szóló, szerinte több százezer forintos belépőket.

Magyar Péter arra is rákérdezett, igaz-e, hogy Áder János egyik lányának születésnapját kétnapos New York-i programmal és helikopteres városnézéssel ünnepelték, illetve hogy a magyar adófizetők állták-e ennek költségeit. A politikus azt is felvetette, hogy a Miamiban 1,3 millió forintért lefoglalt elnöki lakosztály nem volt megfelelő, ezért szerinte újabb, egymillió forintos szállást foglaltak Orlandóban, Disneyland közelében.

A poszt végén Magyar Péter azt kérdezte, hány hasonló útja volt Áder Jánosnak, és hány külföldi horgászatát fizették a magyar adófizetők. „Elnök úr! Szedje össze a bátorságát, mégiscsak ön a csornai Charles Bronson!” Felszólította a volt köztársasági elnököt, hogy álljon ki a nyilvánosság elé, mondja el, hány magánprogramját finanszírozták közpénzből, és jelölje meg, mikor fizetné vissza ezeket az összegeket az államkasszába. „Jó tüntetést! Bár a helyzet egyre inkább örkényi...” - szúrt oda végül a kormányfő.

Magyar Péter és Áder János vitája Sulyok Tamás köztársasági elnök tervezett elmozdítása körül robbant ki. Áder János a lépést alkotmányellenesnek nevezte, és arról beszélt, hogy politikai véleményből nem következhet jogi eljárás; a helyzetet alkotmányos puccsként és közjogi szőnyegbombázásként is jellemezte.

Magyar Péter erre kormányfői tájékoztatón reagált, és a volt államfőhöz köthető Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt bírálta, azt állítva, hogy közpénzek kerültek az alapítványhoz, miközben a közérdekű vagyonkezelő alapítványok állami tulajdonba vételét is kilátásba helyezte.

Áder János ezután közleményben szólította fel Magyar Pétert, hogy 2026. július 6-ig tegye közzé a törvénysértésre vonatkozó állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot. A vita ezt követően az alapítvány finanszírozására és az Áder Jánoshoz kötött ingatlanokra terelődött: Magyar Péter közösségi oldalán „közpénzhorgásznak” nevezte a volt államfőt, és újabb állami támogatásokról írt. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány erre azt közölte, hogy a vitatott 7 milliárd forint a Planet Budapest fenntarthatósági expó támogatása volt, amelyről a kormány 2025 tavaszán döntött.