Magyar Péter: Áder János szavai hiteltelenek, nevetségesek és senkit sem érdekelnek

sajtótájékoztató;Magyar Péter;Magyar-kormány;

2026-07-02 17:09:00 CEST

A miniszterelnök óvatos a SAFE-hitelt illetően, Donald Trump Béketanácsától nincs elragadtatva.

Azért esett a választás Horváth P. Andrásra, mint a közmédia ideiglenes vezetője, mert olyan ember kellett, aki ért a médiajoghoz, gyakorlata is van ezen területen és van tapasztalata nagy cégek átvilágításában - mondta el Magyar Péter miniszterelnök a mai kormányzati sajtótájékoztatón a 24.hu kérdésére. A miniszterelnök szerint ezekhez így együtt kevés ember ért, ő igen. Az átvilágítás pontos menetét a kormányfő még nem tudja.

Magyar Péter azt kérte a közmédia munkatársaitól, hogy működjenek együtt az új operatív vezetéssel, hogy minél gyorsabban ki tudjanak írni egy új pályázatot, ahol transzparens módon, a civilek bevonásával választják majd ki a közmédia új vezetőit. A kormányfő azt reméli, hogy egy szabad, független és lehetőség szerint objektív közmédia jöhet majd létre, a mostaninál ugyanis még a '80-as években is különb volt a helyzet - állapította meg. Magyar Péter szerint egyébként az évi 160 milliárd forint egy jelentékeny részét valószínűleg ellopták, szerinte 60 milliárdból valószínűleg lehetett volna kivitelezni ugyanazt a szolgáltatást. A kormányfő úgy látja, még az ott dolgozók is rendszerváltásként élik meg, ami április 12-én történt.

A Telexnek Magyar Péter arról beszélt, érdeminek tartja az Alaptörvénnyel kapcsolatos 5 napos egyeztetést. 23 ezernél valamivel több vélemény érkezett, de ezek nem X-elős, igen-nem vélemények. A miniszterelnök szerint nagyon sok javaslat egy irányba mutatott a kért szigorítások terén.

A bíróságok működését szolgáló szabályokat is vizsgálják, kaptak észrevételeket a Kúriától, bíróságoktól, a kormányfő azonban hangsúlyozta, hogy jelenleg átmeneti szabályok alkotásáról van szó és lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat. Egy beérkezett javaslatot ismertetve elmondta, sokan 8 évben maximálnák az országgyűlési képviselői mandátumot, de volt, aki azt is hozzátette, hogy 8 év után Parlamenten kívül töltött idő után újra meg lehessen választani az illetőt kétszer 4 évre. A miniszterelnök szerint "alkotmányozási forradalom" volt április 12-én, és érti, hogy van, akit zavar, hogy betartják az ígéreteiket, de a Tisza párt ezeket a dolgokat a kampányban is megígérte.

Ha súlyosabb helyzet áll elő a hőség miatt, akkor bizonyos ipari nagyfogyasztókat is ki kellett volna kapcsolni, de szerencsére erre végül nem volt szükség

– mondta el a miniszterelnök. A védekezést összességében eredményesnek nevezte. Kitért rá, hogy egyes propagandaoldalak direkt arra buzdítottak, hogy betont locsoljanak a vízzel.

Semmiféle konkrét javaslatot nem tett a Velencei Bizottság Sulyok Tamás eltávolításával kapcsolatban - közölte Magyar Péter az ATV kérdésére. Áder János orwellezésére, puccsozására a kormányfő úgy reagált, érti, hogy a volt köztársasági elnök sértődött, amiért a kekvák megszüntetésével az ő Kék Bolygó nevű pénzszivattyújának is vége szakad. Szavai hiteltelenek, nevetségesek és senkit nem érdekelnek - jelentette ki a kormányfő.

A Gulyáságyú Média a Politico értesülését hozta szóba, amely megerősíti a gyanút a brüsszeli magyar kémtevékenységgel kapcsolatban. Magyar Péter elmondta, ismeri Várhelyi Olivért, igaz, akkor még nem a jelenlegi posztján volt. Várhelyivel szemben nem a kormány tud eljárni, hanem az uniós intézmények - közölte.

A NAV új elnöke még nincs kinevezve, ahhoz az illetőnek államtitkárnak is kellene lennie. A vezetés ideiglenes jellegű, igyekeztek olyan személyt választani, akivel a legkevesebb probléma állhat elő, de egyelőre a miniszterelnök mindenkitől türelmet kért, mert a NAV egy pályázat idejére sem maradhat vezetés nélkül. Általánosságban is elmondta, hogy nem lehet minden NER-szálat egyszerre elvarrni, mert vannak jogszabályi kötelezettségek, uniós kötelezettségek, és több szempontot is figyelembe kell venni a személyi döntések meghozatalakor.

Az Index a SAFE-hitel felülvizsgálatáról kérdezett, Magyar Péter elmondta, a miniszterekkel zajlott egy egyeztetés. Rengeteg mindent át kell világítani hozzá, például a már leadott tervet, a Magyar Honvédség igényeit. Nagyon sok minisztérium érintett - jelezte. Az Orbán-kormány azért tervezett be óriási SAFE-hitelt, mert még a választások előtt le akarták hívni a több mint 2 milliárd euró előleget, hogy el tudják szórni vagy el tudják lopni. Ez azonban egy hitel, noha alacsony kamatozású, de hitel és így növeli a költségvetési hiányt - hangsúlyozta Magyar Péter. Hozzátette, a kormány eleve egy romhalmazt hagyott hátra a költségvetésben, már az első negyedévben egy 2000 milliárdos lyukat ütöttek rajta.

Donald Trump Béketanácsára is kitért a lap, mire Magyar Péter ironikusan közbeszólt: – Már régen hallottunk róla, most a háború megszakította éppen - utalt az amerikai elnök iráni háborújára. Az Index úgy folytatta, volt a tanácsnak egy egyeztetése Cipruson, majd megkérdezte, hogy áll ehhez a testülethez a Magyar-kormány. – Megmondom őszintén, hogy erre a fontos kérdésre még nem tértünk ki. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy közelebb kerültünk a békéhez, azt látom, hogy a háborúhoz közelebb kerültünk néhány helyen a világban – summázta véleményét a kormányfő Donald Trumpnak az ENSZ aláásására létrehozott szervezetéről. Majd megjegyezte, várhatóan hamarosan beszél az amerikai ügyvivővel, illetve lesz majd NATO-csúcs is Ankarában, lehet szóba kerül majd a téma, ha igen, akkor tájékoztat róla.

Az M1 arról kérdezett, várható-e iskolakezdésig a családi pótlék duplázása, illetve kiterjesztik-e esetleg a jogosultságot a felsőoktatási időszakra is. Magyar Péter válasza szerint bármilyen más szociális juttatást, illetve adókérdést a 2026-os új költségvetés és a 2027-es költségvetés előzetes számai fényében lehet tárgyalni. – Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér – jelezte. Megjegyezte, minden kormányülésen nyomasztja Kármán Andrást a kérésekkel, de a legfontosabb, hogy fenntartható legyen a költségvetés.

A kormányülésekről emlékeztetők és hangfelvételek is készülnek – ígérte Magyar Péter, arra a kérdésre válaszul, hogyan viszonyul a kormány a kormányülések dokumentálásához, a szó szerinti jegyzőkönyvvezetéshez, ami az Orbán-kormányt leszámítva mindig volt. A miniszterelnök megjegyezte, Antall József szerencséjére akkor közösségi média még nem volt, így viszont fontosabb is volt a szó szerinti jegyzetelés.

Az MTI a javítóintézetekkel kapcsolatban, illetve a kormányfő Erdő Péter bíborossal tartott találkozójáról kérdezett. Utóbbival kezdve Magyar Péter elmondta, nagyon jó hangulatban telt a találkozó, korábban is találkozott már vele, jogászként kánonjogra tanította a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Vatikáni látogatásának és XIV. Leó pápával való találkozójának még nincs konkrét időpontja, de valóban szervezés alatt áll az út, ha van fejlemény, beszámol róla.

A javítóintézeteket visszahelyezik a gyermekvédelem alá, lesznek szabályváltozások. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy Gyurkó Szilvia elvállalta a gyermekvédelmi államtitkári posztot.

Az RTL az egyszülős családok iskolakezdéséről kérdezett. Magyar Péter elmondta, a támogatást minden egyszülős család megkapja majd, de megjegyezte, hogy jelenleg az államnak gyakorlatilag nincs szociális nyilvántartása, így nehéz differenciálni. Ki fogják azonban alakítani a rendszert, hogy célzottan tudjanak akár eltérő mértékű juttatásokat is adni.

Szijjártó Péter repkedéseivel kapcsolatban a kormányfő elmondta, zajlik az átvilágítás, ha szükséges, megteszik a feljelentéseket. Magyar Péter közölte, ő jövő héten Wizz Airrel megy Ankarába, a többi miniszter is kereskedelmi járattal utazik.

Végezetül a Magyar Hang a kekvákról kérdezett, azon belül arról, hogy a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem csak júniusban 22 ingatlan árverését hirdette meg, köztük több száz milliós, vagy akár milliárdos értékű ingatlanokét is. A miniszterelnök közölte, nagyon nem ajánlja ezekkel kapcsolatban a szerződéskötést senkinek. Nincs kizárva, hogy piaci alapú a döntés, de azt is látjuk, hogy pénzszivattyúként működtetik ezeket az intézményeket - jelezte.

A lap úgy értesült, hogy a szegedi klinikán egy klímaberendezés leállása miatt műtétek maradtak el, betegeket nem tudtak felvenni, átszervezés kellett, de választ nem kaptak, amikor kérdeztek róla. A lap emlékeztetett, hogy a szegedi klinika egyetemi, tehát jelenleg még kekva alá tartozik. A miniszterelnök elmondta, tőlük is kértek átvilágítást. A klinika őket arról tájékoztatta, hogy valóban volt klímaleállás, de a műtőket ez nem érintette. A hiba elhárításán dolgoznak, műtétek elvileg nem maradtak el, két beteg kért halasztást. A továbbiakról információt kér Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztertől - ígérte a kormányfő.