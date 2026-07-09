Zajlik az átvilágítás, feltételezett visszaélések soráról számoltak be a kormányszóvivői sajtótájékoztatón

sajtótájékoztató;kormányszóvivő;Tisza-kormány;

2026-07-09 15:05:00 CEST

A bejelentett ügyek között az egyik csaknem 40 milliárd forintért vásárolt adattörlő kódok körül forog, de tízmilliárdokkal támogatott egyház és előkerültek az Orbán Viktor országjárásán megjelenő feketeruhás férfiak is.

Magyarország vállalta az Arachne kockázatkezelő eszköz teljeskörű használatát a visszaélési és korrupciós kockázatok azonosítása és így az EU-s források hazahozatala érdekében - jelentette be Köböl Anita a korányszóvivői tájékoztatón.

Magyar Éva bejelentett egy másik uniós eljáráshoz való csatlakozást is, amely szerint a gyártóknak kötelező lesz biztosítani a már nem garanciális, de még javítható termékek javítását. Ez környezetvédelmi szempontból is előnyös, hiszen arra ösztönzi a vevőket, hogy ne új terméket vegyenek, hanem a szervízt válasszák.

Az agrár- és élelmiszeripari minisztérium egyeztetésre hívta a szakmai szervezeteket a kamara működésével kapcsolatosan, 53 szervezet közül egy kivételével mindenki számára elfogadható javaslat született, eszerint megtörténik a kamara politikai mentesítése és a szakmai alapokra való áthelyezés. Szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok, megszüntetik a kamarai dolgozók díjazását.

A Tisza-kormány 25,9 milliárd forint távhőkasszába történő befizetésről döntött, hogy megőrizze a pozitív egyenleget. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul azok finanszírozásához - hangzott el a sajtótájékoztatón.

Az Orbán Viktor országjárásának állomásain feltűnő fekete ruhás férfiakkal kapcsolatban is találtak egy dokumentumot, pontosabban az ott jelen lévő egyik, azonosított férfival kapcsolatban, eszerint nem igaz, hogy magánszemélyként igyekeztek vegzálni a volt miniszterelnök ellen tüntetőket. Az illető szervezetten, a Fidesz munkatársaként vehetett részt a fórumon, egy dokumentumon például személyi titkárként, fidesz.hu-ra végződő e-mail címmel, fideszes kapcsolattartóként szerepel. A Miniszterelnökség feljelentés kiegészítést tett a garázdaság miatt már elindult eljáráshoz.

A kormányszóvivők említést tettek egy úgynevezett Véglegestörlés nevű oldalról. Ez egy adattörlő szolgáltatás. 2021 decemberétől 2026 júniusáig terjedő időszakban megközelítőleg nettó 31,2 milliárd forintot, azaz bruttó közel 40 milliárdot fizettek ki

összesen több mint 15 millió adattörlő kódért. A szerződéseket az NMHH kötötte az Antenna Hungária Zrt.-vel, a szoftvert és a rendszer üzemeltetését pedig a Sertus Szoftver Zrt. látta el. A szerződéskötéskor az NMHH költségvetésében további tételként megjelent évi 10 milliárd forint. Fennáll a gyanú, hogy olyan esetekért is fizettek, amelyekhez nem kapcsolódott valós törlési tevékenység.

Az e-beutaló problémáiról is szó esett, a rendszer Köböl Anita szerint nem működik megfelelően, számos helyen technikailag nem megoldott a használata, ezért a kormány 2027 augusztusáig meghosszabbítja az e-beutalók kötelező alkalmazásának határidejét.

A Tisza-kormány korrupcióellenes intézkedései keretében a kormányszóvivők bejelentették, több olyan ügy is a kabinet elé került, amelyben a túlárazások mentén egyértelművé vált a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúja. A kormány ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.

Ezek egyikéről, a Király Nóra volt fideszes parlamenti képviselőjelölt civil szervezeti körüli ügyről önálló cikkben számoltunk be, de

a Tisza-kormány vizsgálja az Observer médiafigyelővel kötött 30,9 milliárd forintos médiakövetési szerződéseket,

mert a díjak emelkedése nem állt arányban a szolgáltatásokkal. A szerződésekben meghatározott díjazás messze meghaladja az infláció mértékét. Emiatt a túlárazás gyanúját viszgálja a kabinet - ismertette Köböl Anita.

Beszámoltak egy nagyjából ezer, de maximum kétezer taggal rendelkező egyházról is, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Excharhátusáról, amelyet az Orbán-kormány több tízmilliárd forinttal támogatott az elmúlt hat év alatt. 2017-ben az egyház ingyen megkapta a magyar államtól a Károlyi palotát a VIII. kerületi Múzeum utcában, továbbá a szomszédos Ötpacsirta utcában egy másik ingatlant, hogy ott dialógusközpont, lelkiségi és tudományos akadémiát hozzon létre.

Ez azóta sem készült el, de a támogatási szerződés eredeti, 5,3 milliárd forintos összege mostanra 34,2 milliárd forintra emelkedett.

A miniszterelnökségi átvilágítás hiányos és átláthatatlan beszámolókat talált, ebben az ügyben is feljelentést tesznek, költségvetési csalás, ellenőrzési kötelezettség elmulasztása, hivatali visszaélés és hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt – mondta el Magyar Éva.

Köböl Anita beszélt még a klímarendszerek rehabilitációs programjáról. 6 helyszínen a tervezett munkálatokat már be is fejezték, 8 helyszínen az átadás-átvétel is befejeződött, 18 helyszínen folyamatban vannak a munkálatok, ebből 7 helyszínen egy kicsit hosszabb lesz a munka a tervezettnél. 13 új helyszín is bekerült a körbe.