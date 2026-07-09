Felfüggesztette a NAV a nyomozást az ukrán aranykonvoj ügyében

nyomozás;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;ukrán pénzszállítók;aranykonvoj;

2026-07-09 12:09:00 CEST

Belföldön már elvégezték a lehetséges nyomozási cselekményeket, de az ügy lezárásához még az osztrák hatóság válaszára várnak.

Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), miután belföldön már elvégezte a lehetséges nyomozási cselekményeket - közölte egy lapunknak is megküldött csütörtöki tájékoztatásában a szervezet.

A hivatal szerint az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, az ügy végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák nyomozóhatóság válaszára. A NAV ezért a válasz beérkezéséig felfüggesztette a büntetőeljárást. A nyomozás pénzmosás gyanúja miatt indult az Alkotmányvédelmi Hivatal jelzése és a Legfőbb Ügyészség kijelölése alapján. A NAV-hoz továbbított jelzés egyik lényeges eleme az volt, hogy a Magyarországon áthaladó készpénz és arany eredete ismeretlen.

A pénz eredetének tisztázására az ügyészség a NAV előterjesztése alapján még április első felében európai nyomozási határozatot bocsátott ki Ausztria felé. Mivel erre a jogsegélykérelemre még nem érkezett válasz, további nyomozati cselekményt viszont már nem végez a hatóság, a NAV felfüggesztette az eljárást.

A hivatal saját hatáskörben teljes körű átvilágítást is folytat az ügyben. Ez azt vizsgálja, hogy az eljárási és nyomozati cselekmények az érvényes és hatályos jogszabályok, valamint a belső eljárási rend szerint történtek-e. A NAV azt közölte, hogy a belső vizsgálat és a nyomozás eredményét azok lezárása után nyilvánosságra hozza.