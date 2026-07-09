Ismét kinyit a Dunapark, Újlipótváros legendás helye, felkészül a Múzeum Kávéház

vendéglátás;kávéház;gasztronómia;Újlipótváros;

2026-07-09 16:12:00 CEST

Megújulva, de eredeti karakterét megőrizve nyitja újra az Eventrend Group a Dunapark Kávéházat Újlipótvárosban, a Pozsonyi úton, július 25-én. A társaság következő nagy projektje a Múzeum Kávéház és Étterem őszi újranyitása lesz.

Július 25-én újra megnyitja kapuit a Dunapark Kávéház a XIII. kerületi Pozsonyi úton. Az Eventrend Group által újraindított vendéglátóhely nem egyszerű felújításon esett át: a cél az volt, hogy a főváros egyik legismertebb történelmi kávéháza úgy szülessen újjá, hogy közben megőrizze azt a szellemiséget, amely miatt évtizedeken át Újlipótváros egyik legfontosabb találkozóhelyének számított – hangzott el a mai sajtóbemutatón.

A Dunapark története szorosan összefonódik a városrészével. A Pozsonyi út és a Szent István park sarkán álló, 1936-ban átadott épület a korszak egyik legmodernebb lakóháza volt, földszintjén 1938-ban nyílt meg a kávéház. A kezdettől szinte folyamatosan működő hely különleges szerepet töltött be Újlipótváros életében. A környék zsidó polgárságának egyik fontos kulturális és társasági központjává vált. A házban élt például Fenyő Miklós is, akinek emlékét a jövőben egy emlékpad is őrizheti.

Budapestet egykor a kávéházak fővárosának nevezték, az Eventrend Group ezt a hagyományt igyekszik újraéleszteni következetesen. A New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Városliget Café és immár a Dunapark után a Múzeum Kávéház és Étterem újjászületése is a terveik között szerepel. Utóbbi újranyitása szeptemberben várható.

A Dunapark kávéház új üzemeltetője 2026 tavaszán kötött bérleti szerződést a tulajdonos Ruffy családdal, amely közel kilencven éve kötődik az épülethez. A felújítás alig két hónap alatt zajlott le, a hely néhány hetes szünetet tart, bár néhány látványelem még a nyitás után készül el. Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group egyik tulajdonosa és ügyvezetője szerint óriási felelősség egy olyan helyet újranyitni, amelyhez több generáció személyes emlékei kötődnek. A cél azonban nem egy nosztalgikus múzeum létrehozása volt, hanem egy élő városi kávéházé, amelyben a régi törzsvendégek ugyanúgy otthon érzik magukat, mint az először betérők. Az Eventrend üzemelteti a New York Kávéházat is, amelyet évente egymillió turista és látogató keres fel, de Újlipótvárosban kifejezetten a helyi vendégkörre építő kávéházat visznek tovább.

A megújult Dunapark egész napos – hétfőtől vasárnap 9–22 óra között nyitvatartási idővel – kávéházi koncepcióval működik majd, reggelitől az esti vacsoráig várja a vendégeket. A gasztronómiai koncepciót Bajkai Gábor executive chef alakította ki. Az étlapon a klasszikus magyar és kávéházi fogások együtt szerepelnek a modern, közel-keleti ihletésű ételekkel. A kínálatban helyet kap többek között a sólet, a vadas marha maceszgombóccal, a paprikás csirke, brunchételek és saját készítésű desszertek is. Az üzemeltetők úgy fogalmaztak: a gasztronómia ugyanazt az elvet követi, mint maga az épület, vagyis a hagyomány és a kortárs szemlélet találkozását.