Átvilágították az Orbán-kormány költségvetését, a Tisza hatalomra kerülése nélkül 8,3 százalék lenne a nagyrészt rossz politikai döntések okozta hiány

Magyarország;euró;költségvetés;államháztartási hiány;gazdaságpolitika;Kármán András;

2026-07-08 19:16:00 CEST

Befejeződött az Orbán-kormány 2026-os, toldozott-foldozott költségvetésének átvilágítása, a kormányváltás nélkül 8,3 százalékos lenne a GDP-arányos hiány. Augusztus végére már új költségvetés jöhet, a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium pedig azt reméli, hogy a hiány végül megáll 7,5 százalékon.

Alacsony volt a költségvetés átláthatósága a széles közvélemény számára, de a szakma és a piacok sem láttak tisztán és ennek meg is volt a hatása. A költségvetés alacsony hitelességében szerepet játszott, hogy sokszor elvétette a hiánycélt a kormány, a tervezést vágyott makrogazdasági pályára és nem a valóságra építette - mondta a Pénzügyminisztérium szerdai háttérbeszélgetésén Kármán András, pénzügyminiszter. Kijelentette: másképp akarjuk csinálni, tartozunk azzal, hogy a választóknak bemutassuk mire költjük az adófizetők pénzét.

Mint mondta jóval rosszabb állapotban van a magyar költségvetés, mint azt feltételezni lehetett. Az új kabinet számításai szerint kormányváltás nélkül az idei államháztartási hiány elérte volna a GDP 8,3 százalékát. Az Európai Unióval kötött megállapodásnak és az eddigi intézkedéseknek köszönhetően ez 7,5 százalékra mérséklődhet. A kormány augusztus végéig benyújtja a Parlamentnek a 2026-os költségvetés módosítását, október végéig pedig a 2027-es büdzsét és a középtávú költségvetési tervet is – mondta Kármán András.

A hiány legnagyobb részét politikai döntések okozták – jelentette ki Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára.

A kampányidőszakban vállalt, de a költségvetésben nem szereplő intézkedések önmagukban 1,3 százalékponttal növelik azt.

Ide tartozik a 14. havi nyugdíj, valamint a közszférában dolgozók otthonteremtési támogatása, amelyek együtt 0,4 százalékponttal rontják az egyenleget. További 0,9 százalékpontot jelentenek az előnytelen szerződések és a kontrollálatlan kiadások, köztük a 35 éves autópálya-koncesszió, a Budapest–Belgrád vasútfejlesztés, valamint más nagyberuházások költségei. Az Európai Unió Bíróságának döntései nyomán visszafizetendő CO₂-kvótaadó és kiegészítő bányajáradék további 0,5 százalékponttal rontja a költségvetési egyenleget.

A gazdasági környezet romlása szintén hozzájárult a hiány növekedéséhez. A kormány szerint a tavalyi gazdasági növekedés a tervezett 2,5 százalék helyett mindössze 0,5 százalék lett, míg 2026-ban a korábban várt 4,1 százalékos bővülés helyett 1,6–2 százalékos növekedés várható. Ez önmagában 0,3 százalékponttal rontja az államháztartás egyenlegét.

Az átvilágítás további problémákat is feltárt. A minisztérium szerint a hiányt növeli az önkormányzatok romló pénzügyi helyzete, az N7 állami hadiipari vállalat terven felüli költése, egy korábban nem tervezett űrkutatási szolgáltatási díj, az M49-es autópálya és más útfejlesztések többletköltsége, valamint az egészségügyi rendszer vártnál nagyobb hiánya.

A kormány szerint a valós örökség ennél is kedvezőtlenebb lett volna, mivel a költségvetés 969 milliárd forint, vagyis a GDP 1,1 százalékának megfelelő RRF-bevétellel számolt, amelyet az előző kabinet a jogállamisági és korrupcióellenes feltételek teljesítésének hiányában nem tudott volna lehívni. Ezért számolnak 8,3 százalékos örökölt hiánnyal.

A kabinet ugyanakkor azt állítja, hogy az Európai Unióval kötött megállapodás jelentősen javítja a költségvetés helyzetét.

Az RRF-programból érkező 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás 2026-ban 1086 milliárd forinttal, vagyis a GDP 1,2 százalékával javítja az egyenleget. Emellett 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel is érkezik, amelynek egy része a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelésére megy. Az augusztusra tervezett tőkeemelés miatt átmenetileg 1,7 milliárd eurós többletfinanszírozási igény jelentkezik, ezért az Államadósság Kezelő Központ a hét elején 3 milliárd euró értékű devizakötvényt bocsátott ki. A háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy a kibocsátás iránt közel 10 milliárd eurónyi befektetői kereslet mutatkozott. A pénzügyi vezetés szerint a jelenlegi számítások alapján az RRF-hitel és a mostani kötvénykibocsátás elegendő finanszírozást biztosít, ezért idén várhatóan nem lesz szükség újabb intézményi devizakötvény-kibocsátásra.

A háttérbeszélgetésen szóba került a SAFE hitelprogram is. A pénzügyi vezetés megerősítette, hogy az előző kormány által benyújtott 16 milliárd eurós programot az Európai Bizottság nem fogadta el, ezért jelenleg teljes felülvizsgálat zajlik. A kormány a beruházások újratervezésekor figyelembe veszi a költségvetés teherbíró képességét, a növekvő védelmi kiadásokat, valamint azt is, hogy mely projektek szolgálják leginkább a gazdasági növekedést.

A tájékoztató alatt a forint mintegy 1,4 százalékot gyengült, az euró árfolyama ismét 360 forint fölé emelkedett. Az euróbevezetéssel kapcsolatban Kármán András azt mondta, elemzőként sok elképzelése lenne arról, hogyan alakulhat az árfolyam, de a kormánynak nincs konkrét árfolyamcélja. Ami igazán fontos, az a forint árfolyamának kiszámítható alakulása. A fegyelmezett költségvetés, a kiszámítható gazdaságpolitika és a javuló hitelminősítés mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a forint ellenállóbb legyen a külső sokkokkal szemben.

A maastrichti kritériumok teljesítése kapcsán a legnagyobb kihívást a költségvetéshez kapcsolódó feltételek jelentik. Az államadósságnak csökkenő pályán kell lennie, emellett ki kell kerülni a túlzottdeficit-eljárásból, amihez a költségvetési hiányt 3 százalék alá kell szorítani. A 2027-es költségvetéssel egy időben a kormány középtávú költségvetési pályát is benyújt, amely összhangban van azzal a céllal, hogy 2030-ra 3 százalék alá csökkenjen a hiány - mondta.