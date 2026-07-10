Mbappé kihagyta a tizenegyest, majd eldöntötte a negyeddöntőt – Deschamps: A nagy játékosok ettől nagyok!

világbajnokság;labdarúgás;Franciaország;továbbjutás;Kylian Mbappé;

2026-07-10 11:40:00 CEST

Kylian Mbappé bemutatta a túlélés könyörtelen logikáját: nem az számít, hogy hibázik-e valaki, hanem az, hogy miként áll fel utána. A francia csapatkapitány az első félidőben büntetőt rontott, majd egy pazar góllal megtörte a marokkói ellenállást, Franciaország pedig Dembélé találatával 2–0-ra nyert és sorozatban harmadszor jutott vb-elődöntőbe.

Mbappé a lefújás utáni kötelező sajtótájékoztatón majdnem tíz percet beszélt a meccsről: elsősorban nem a saját teljesítményéről, hanem arról a csapategységről, amely szerinte a franciák legnagyobb erénye. „Amikor kihagytam a büntetőt, nagyon csalódott voltam. Egy ilyen mérkőzésen az ember fejében rengeteg gondolat megfordul. De egyetlen pillanatra sem maradtam egyedül. A társaim azonnal odajöttek hozzám, azt mondták, maradjak nyugodt, mert lesz még lehetőségem. Ez sokat elárul erről a csapatról. Senki nem hibáztatja a másikat, mindenki segít a másiknak” – mondta a francia csapatkapitány. Nem mellészáll a büntetőt megelőző huzavona, tudniillik a hosszas videózás, illetve az, hogy a szél a büntetőpontról elfújta a labdát, percekig zavarhatta Mbappé koncentrációját, és a kizökkent francia gyatra tizenegyesét Bunu úgy védte ki, hogy ki sem pattant róla a labda.

A 27 éves támadót a második félidőben már nem a jóvátétel vezérelte, a csapatért hajtott: elmondta, ugyan a gól természetesen jó érzés volt neki, de nem azért, mert ő szerezte.

Azt azt tartotta fontosnak, hogy ezzel sikerült előnybe kerülniük. És innentől már ők irányítottak. „Egy világbajnokságon nem az számít, ki kerül a címlapokra, hanem hogy a csapat továbbjusson” – fogalmazott. És arra is figyelmeztetett, hogy Franciaország még semmit sem ért el. „Sokan már most az elődöntőről beszélnek, de mi nem ezért jöttünk. Két mérkőzés választ el bennünket attól, amiért évek óta dolgozunk. Ha már most elégedettek lennénk, azzal elárulnánk a céljainkat” – filozofált egy kicsit Mbappé, aki nyolcadik vb-találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit.

Didier Deschamps külön kitért rá. A francia szövetségi kapitány szerint a kihagyott büntető után mutatkozott meg igazán Mbappé vezéri szerepe.

„A nagy játékosokat nem az különbözteti meg a többiektől, hogy soha nem hibáznak. Hanem az, hogy a hibák után is képesek eldönteni a mérkőzést. Kylian ma pontosan ezt tette.”

A szakember szerint kívülről sokszor csak a gólok látszanak. „Mindenki a góljairól beszél, én viszont nap mint nap látom azt a munkát, amit az edzéseken és az öltözőben végez. Beszél a fiatalokkal, segíti őket, folyamatosan kommunikál a pályán. Ő nemcsak azért a kapitányunk, mert viseli a karszalagot, hanem azért is, mert példát mutat.”

Deschamps azt is hangsúlyozta, hogy a mostani francia válogatott mentálisan rendkívül erős. Kijelentette, három egymást követő világbajnokságon elődöntőbe jutni nem lehet véletlenül. Játékosok mindig megtalálják a megoldást, még akkor is, amikor nem minden alakul tökéletesen. Ez a hit és ez az egység viszi őket előre, mondta.

A vesztes oldalon Mohamed Ouahbi sportszerűen gratulált ellenfelének, és elismerte, hogy Franciaország magasabb szintet képviselt. „Nem keresünk kifogásokat. Franciaország jobb volt nálunk. Amikor olyan játékosok vannak a pályán, mint Mbappé vagy Dembélé, elég egyetlen kihagyott pillanat, és azonnal megbüntetnek. Ez a világ legmagasabb szintje Ez fájó vereség, de nem csalódásként akarok rá emlékezni. Megmutattuk, hogy Marokkó már nem egyszeri meglepetéscsapat. A következő világbajnokságot részben mi rendezzük, addig még erősebbé szeretnénk válni.”

NEGYEDDÖNTŐK

Péntek

Franciaország–Marokkó 2-0 (0-0)

Spanyolország–Belgium, Los Angeles 21.00

Szombat

Norvégia–Anglia, Miami 23.00

Vasárnap

Argentína–Svájc, Kansas City 3.00

ELŐDÖNTŐK

Kedd

Franciaország–Spanyolország/Belgium, Dallas 21.00

Szerda

Norvégia/Anglia–Argentína/Svájc, Atlanta 21.00