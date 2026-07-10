NKA-pénzzel tömték ki a somogyi NER-t is, 211 millió forint landolt bizonyíthatóan fideszes kötődésű szervezeteknél

Fidesz;kampány;támogatás;Somogy;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-07-10 10:12:00 CEST

Csaknem 220 millió forint érkezett Somogyba a Hankó Balázs egykori miniszter nevéhez köthető Nemzeti Kulturális Alap (NKA) hírhedtté vált támogatásaiból, s a Népszava gyűjtése alapján az összegből – vagyis közpénzből – 211 millió bizonyíthatóan fideszes (NER-es) kötődésű szervezeteknél landolt.

Április végén robbant ki a botrány, amikor kiderült, az NKA a választási kampányban 17 milliárd forintot osztott ki, jelentős részben kormánypárti művészeknek, zenészeknek, illetve civil szervezeteknek, utóbbiak aztán a kapott összeget jellemzően Fidesz és az Orbán-kormány propagandájára költötték az április 12-i választás előtt.

A Népszava gyűjtése alapján Somogyban 13 civil szervezet, illetve cég részesült támogatásban, közülük öt két döntési körben is közpénzhez juthatott. A győztesek jól láthatóan három somogyi választókerület Fidesz–KDNP-s képviselőjéhez köthetőek, a negyedik helyre, a Kaposváron és környékén (Somogy 1.) indult Gelencsér Attila választókerületébe nem jutott „adomány” – a választási végeredmény szempontjából mindez nem számított, mind a négy Fidesz–KDNP-s jelölt veszítettt.

20+20 millió ipartestületi hagyományőrzésre

A legnagyobb összeg, összesen csaknem százmillió forint a somogyi 3. számú választókörzetbe jutott, amely 20 éven át a fideszes, aztán KDNP-s Móring József Attila egykori somogyvári polgármester felségterületének számított. A 2024-es önkormányzati választáson azonban az akkor regnáló kormánypártok jó néhány pofonba beleszaladtak – több fontos balatoni településen is elzavarták az évtizedekig legyőzhetetlennek hitt polgármestert –, így Móring József Attila extra tuningban részesítették: öt szervezet hét nyertes pályázatát dotálta az NKA összesen 99 millióért.

A legtöbb pénz a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestületnek jutott, amelyet kétszer 20, azaz összesen 40 millióval tömtek ki hivatalosan kulturális programok, illetve egy kiadvány támogatására, a gyakorlatban persze kampánycélokra.

A szervezet vezetője Szaka Zsolt György 2024-ben fideszes egyéni képviselőként indult – és veszített – a városban, ennél is fontosabb, hogy Móring József Attila megbízható helyi emberének számít.

Húszmillió jutott a balatonfenyvesi Vera-Dat Kft.-nek polgári piknik megvalósítására, a cég vezetője a helyi vállalkozó Kanizsai Roland, aki az eseményt Móring választási rendezvényeként szervezte meg a voksolás előtt. Szintén 20 milliót kapott a Fonyódi Polgári Egyesület a 16. kolbászfesztivál megrendezésére, amely az interneten fellelhető képek és írások alapján szintén Móring József Attila egyik nagy kampányeseményének számított. Az egyesületet amúgy Farkas Gábor fonyódi bukott fideszes képviselő vezeti, aki korábban – szintén NKA-s pénzből – megszervezte a Fonyódi Polgári Esteket, melyek többek között Bohár Dániel, a Pesti Srácok újságírói, illetve Fidesz-közeli művészek vettek részt.

Jutott pénz a politikus legszűkebb pátriájának is, a somogyvári Dél-Balaton Méhész Egyesület méhésztalálkozóra, valamint tavaszi táborra 9-9 milliót nyert: az egyesület – amelynek honlapján 2023-as a legfrissebb bejegyzés – rendezvényeinek állandó vendége Móring József Attila, akinek még emlékplakettet is adományoztak a méhészek. Szerény egymillió jutott a Somogyvárért Együtt Könnyebb Egyesületnek közösségépítő programokra, a szervezet vezetője Bogdán Éva a helyi roma önkormányzat tagja, korábban a Lungo Drom, jelenleg a Cselekvő Romák Nemzeti Konvenciója színeiben Móring József Attila nagy kisebbségi támogatója.

Ahol már senkit nem hat meg a 80 millió

Valamivel kevesebb NKA-s pénz, 80 millió ment a somogyi 2. számú választókörzetbe, ahol az idén az őrtilosi polgármestert, Kelei Zitát indították az azóta bukott kormánypártok, a faluvezető korábban a térség több évtizeden át KDNP-s urának, Szászfalvi László exállamtitkárnak volt bizalmi embere. Noha Szászfalvi László 1998 óta folyamatosan hozta az ország egyik legszegényebbnek számító, s az átlagnál nagyobb roma lakossággal rendelkező térséget, a Fidesz–KDNP biztosra akart menni, s jelentősen megtámogatta az újonc Kelei kampányát. Aki amúgy nem bizonyult szégyenlősnek, a két legnagyobb összeg falujába jutott, a Hegyi Zergevirág Sportegyesület és a Holdkő településfejlesztési Egyesület egyaránt 30-30 millióhoz – mindkettő 20+10-es leosztásban – jutott. Előbbi vezetője Kozmáné Lukoviczki Katalin helyi önkormányzati képviselő, Kelei megbízható embere, utóbbi elnöke pedig Kelei Kornél – a névazonosság nem véletlen, a Holdkő vezetője Kelei Zita fia, aki amúgy korábban Szászfalvi László stábjában dolgozott.

Kétszer tízmilliót zsebelhetett be a babócsai Dél-Somogy Örökségünkért Egyesület, az álcivil szervezet elnöke Baloghné Vitelics Mónika, a Fidesz-KDNP 2024-es – vesztes – helyi polgármesterjelöltje, a helyi roma közösség egyik hangadója, akinek férje, Balogh József a Babócsai Romákért Egyesület elnöke: róla írta a Népszava néhány éve, hogy a falugondnoki buszra kapott pályázati pénzen egy kombi Audit vásárolt. Aztán persze kapott még pénzt kisbuszra is.

Futballra jutott, másra nem annyira

Ehhez képest szinte aprópénz, 55 millió forint jutott a somogyi 4. számú választókörzetbe, ahol 1998 óta csak a Fidesz és aktuális csatlósa győzött a parlamenti voksoláson. Wiztmann Mihály három cikluson keresztül hozta a kerületet, s láthatóan a pártközpontban biztosak voltak az újrázásában, hiszen somogyi kollégáihoz képest szűkmarkúan támogatták a hozzá hű civileket.

A legnagyobb összeg, tízmillió forint a BFC Siófok Kft.-nek jutott, hogy egy NB III-as csapatnál mi számít közösségépítő programnak – talán egy bajnoki mérkőzés vagy az edzések –, nehéz meghatározni, mindenesetre annyi biztos, hogy a cég ügyvezetője Lindemann Roland Gergely a Fidesz–KDNP megyei listáján indult 2024-ben a helyhatósági választáson, ám nem került be a somogyi közgyűlésbe.

Hétmilliót kapott a viszi Manna Hagyományőrző Egyesület, amelynek elnöke a település polgármestere, Pulai Jánosné, aki feltűnt Witzmann választási kampányvideójában is. Hasonlóképpen andocsi kolléganőjéhez, Werner Józsefnéhez, ami a képviselő megannyi kampányanyagában megmutatta magát és hűségét, melyet egyesületének, a Nők Andocsértnak nyolcmillióval honorált az NKA. Hétmilliót nyert szintén közösségépítő programokra a Balatonszabadi SE is, melynek elnöke egy helyi vállalkozás ügyvezetője, amelynek a tulajdonosa Virág Ernő, aki megannyi kampányanyaggal támogatta Witzmannt. Némiképp kakukktojásnak számít megyei szinten is a Balatonendréd Alapítvány, mely forrásaink szerint politikamentes szervezet, s tevékenységük kimerül a helyi iskola támogatásában, vagyis közvetlen fideszes kapcsolat nem köthető hozzájuk, mégis kaptak nyolcmilliót.

Somogyban amúgy mind a négy körzetet megnyerte áprilisban a Tisza, így nehezen állítható, hogy a közel 220 milliós támogatás, melyet Fidesz-közeli szervezetek kaptak, a volt kormánypártok szempontjából megfelelően hasznosult. Persze, akik kapták, ettől még nem jártak rosszul.