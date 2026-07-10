A névtelen áldozatok emlékére

tragédia;öngyilkosság;kamaszkor;Molnár Csilla;

2026-07-10 17:00:00 CEST

Ma negyven éve lett öngyilkos Molnár Csilla Andrea. A szomorú évfordulón a híradásokban felidézik a tragikus sorsú lány életét és halálát, aki 1985-ben papírt kapott arról, hogy Magyarországon ő a legszebb nő. Én magam is összeállítottam egy megemlékezést lapunk számára, ebben az írásomban azonban szeretném megkérni önöket valamire.

A Központi Statisztikai Hivatal nem abszolút számokat ad meg a kamaszkori öngyilkosságok számáról, hanem egy halálozási arányszámot.

Ma a fiatalok körében az öngyilkosság a 2-4. helyen áll a vezető halálokok között.

Az adatok szerint a 15–19 éves korcsoportban az öngyilkosság miatti halálozási arányszám általában 4-5 eset százezer érintett korú lakosonként. Magyarországon jelenleg mintegy 460-480 ezren tartoznak ebbe a korosztályba, ez alapján évente megközelítőleg 20-25 fiatal lesz öngyilkos. Régebben sajnos még magasabb volt a szám, 1995-ben például 74 kamasz vetett véget önkezével az életének, de ez 2013-ra 22-re csökkent. Az elmúlt 40 évben tehát összességében nagyságrendileg ezresre tehető azon kamaszok száma, akik önként dobták el maguktól az életüket. Az öngyilkossági kísérletek száma azonban a becslések szerint a halálesetek 10-20-szorosa is lehet.

Most nem azt szeretném boncolgatni, mi vezet oda, hogy egy középiskolás úgy dönt: elég volt, ki akar szállni. Mindössze azt kérem, egy pillanatra álljanak meg, és gondoljanak ezekre a gyerekekre. És a családtagjaikra. Mert ez a több mint ezer gyerek ugyan nem volt szépségkirálynő, de a haláluk pontosan ugyanakkora tragédia, mint Molnár Csilláé. És a családtagjaik, barátaik gyásza, vesztesége pontosan ugyanolyan felfoghatatlan és mérhetetlen, mint Molnár Csilla családtagjaié, barátaié. Róluk azonban nem születnek cikkek, riportok, senki sem nyomoz az után, hogy miért tették, amit tettek. Mitől fájt nekik annyira az élet, hogy inkább megszabadultak tőle.

Ha ma elmorzsolnak egy könnycseppet Molnár Csilla Andrea emlékére, tegyék meg ezt a többi, névtelen áldozat emlékére is. Megérdemlik.