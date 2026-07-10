baloldal;Népszava;forradalom;Konok Péter;Podcast;Tóth Szilárd János;

2026-07-10 13:21:00 CEST

A Tisza-szigeteken már a következő forradalom érik?

Murray Bookchin amerikai baloldali gondolkodó a kis közösségek, önkormányzati egységek konföderációjában látta a kapitalizmus és a mai állam meghaladásának alternatíváját, a demokrácia kiteljesedését. Írásaiból jelent meg idehaza válogatás A következő forradalom címmel. A kötet fordítójával, Konok Péterrel és Tóth Szilárd János politológussal beszélgettünk Bookchin elképzeléseiről a Bal-Jobb-Bal új podcastjében.