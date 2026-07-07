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2026-07-07 13:18:00 CEST

Magyar július: az utcán az azbeszt öl, a kórházban meg a hőség

Mit árulnak el ezek az ügyek a magyar egészségügy állapotáról, miért ismétlődnek újra és újra ugyanazok a kudarcok? Podcast.