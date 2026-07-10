Bita Dániel lesz a 24.hu főszerkesztője

sajtó;média;főszerkesztő;24.hu;Pető Péter;

2026-07-10 14:06:00 CEST

A Central Médiacsoport új vezetői struktúrát alakít ki, amelynek célja, hogy az előfizetéses modellre építve még közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki olvasóival.

Bita Dániel veszi át a 24.hu főszerkesztői posztját augusztus 1-től – derül ki a lap közleményéből.

Szintén ettől a naptól kezdve

Pető Péter digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatja munkáját.

A szervezeti változtatás célja, hogy még szorosabban kapcsolódjon össze a hírtartalmak fejlesztése és a digitális előfizetéses üzletág építése.

Pető Péter feladata lesz, hogy feleljen a digitális előfizetéses tartalomstratégiáért, a 24 Extra további fejlesztéséért, valamint a News portfólió tartalmi és üzleti eredményeiért. Emellett összehangolja a különböző márkák és termékek előfizetéses fejlesztéseit, miközben továbbra is aktívan részt vesz a 24 Extra tartalmainak készítésében: cikkeket és hírleveleket ír, valamint podcastokban is szerepel.

Pető Péter 2019 óta vezeti a 24.hu szerkesztőségét. A Central Médiacsoport közlése szerint főszerkesztői időszaka alatt a lap tovább erősítette piaci pozícióját, 2024-ben pedig elindult a 24 Extra, amely azóta a vállalat előfizetéses stratégiájának egyik meghatározó elemévé vált. Bita Dániel 2019 óta főszerkesztő-helyettesként és a Közélet rovat vezetőjeként dolgozik a szerkesztőségnél, ahol meghatározó szerepet játszott a lap szakmai munkájának és napi működésének irányításában. A 24.hu új főszerkesztő-helyettese Jankovics Márton lesz.

A Central Médiacsoport szerint az átalakítás célja, hogy tovább erősítse jelenlétét a digitális médiapiacon, és az előfizetéses modellre építve még közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki olvasóival.