"Elhagytam az aljas és gyáva módon kivégzett Népszabadságot"

Vége. Befejeztem. Ez volt az utolsó két mondata az első olyan népszabadságos cikkemnek, amelyet már bent a házban írtam. A búcsúmeccsemről szólt, tíz év után hagytam abba a játékvezetést. Most meg nyolc esztendő után a Népszabadságot. Pénteken én is aláírtam a papírt, elhagytam az aljas, gyáva módon kivégzett Népszabadságot, életem első és egyetlen munkahelyét, ami a szenvedélyem, az életformám volt - tette ki a hírt a közösségi portálra Pető Péter, újságíró, a volt Népszabadság egyik főszerkesztő-helyettese, politikai elemző, korábbi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.