A Central Médiacsoport új vezetői struktúrát alakít ki, amelynek célja, hogy az előfizetéses modellre építve még közvetlenebb kapcsolatot alakítson ki olvasóival.
A 24 főszerkesztőjét hétfő este támadta meg egy ismeretlen az utcán, az újságíró többszörös arccsonttörést szenvedett.
Az újságíró többszörös arccsonttörést szenvedett. Támadóját elfogták, azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, valamint a beszámíthatóságát is vizsgálják.
A hírérzékeny újságíró valóságismerete jelenik meg a párhuzamos történetekre épülő regényben. Pető Péter szerint a modern barbárság mindenképp megérett a pusztulásra.
Egy peremvidékre szorult, elveszett nép fájdalma és egy nemzedék küzdelme a focipályán.
A magyar reménytelenség egy játékvezető tapasztalataiból regényben áll össze Pető Péternél, aki szerint Orbánnak igaza van: a foci lehetne az egyik kitörési lehetőség.
Vége. Befejeztem. Ez volt az utolsó két mondata az első olyan népszabadságos cikkemnek, amelyet már bent a házban írtam. A búcsúmeccsemről szólt, tíz év után hagytam abba a játékvezetést. Most meg nyolc esztendő után a Népszabadságot. Pénteken én is aláírtam a papírt, elhagytam az aljas, gyáva módon kivégzett Népszabadságot, életem első és egyetlen munkahelyét, ami a szenvedélyem, az életformám volt - tette ki a hírt a közösségi portálra Pető Péter, újságíró, a volt Népszabadság egyik főszerkesztő-helyettese, politikai elemző, korábbi nemzetközi labdarúgó-játékvezető.
Hétvégi számában a Népszabadság helyzetével, a tulajdonosváltásával is foglalkozott a Le Monde. A frakcia balliberális lap idézte Pető Péter főszerkesztő-helyettest, aki szerint "rbán Viktor miniszterelnök a legnagyobb ellenzéki lapot letörölte a térképről, és a szerkesztőséget, amely az egész sajtó számára forrásaként szolgált, feldarabolta.
Mintha egy rossz disztópiát olvasnánk – jellemezte Pető Péter a Népszabadság körül kialakult helyzetet az ELTE Művészetelméleti Intézetének Média Tanszékének Mi történt a Népszabadsággal?” címmel szervezett kedd esti beszélgetésén.