Medián: A választók csaknem 40 százaléka követi a parlamenti közvetítéseket, és a többséget nem zavarja Magyar Péter stílusa

Parlament;Medián;Hann Endre;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-07-10 14:36:00 CEST

A miniszterelnök szereplésének megítélése még a Fidesz szavazói között is megosztott, de nem egyértelműen elutasító.

A parlamenti közvetítések nézettsége az elmúlt hónapokban látványosan megugrott - mondta a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában a Medián ügyvezetője a kutatócég friss felmérését ismertetve.

A kutatás szerint a teljes népesség csaknem 40 százaléka rendszeresen követi az Országgyűlés munkáját, és a többséget Magyar Péter kemény parlamenti stílusa sem zavarja.

A felmérést 2026. június 22. és 29. között, ezerfős, országosan reprezentatív telefonos mintán készítették. Az eredmények hibahatára legfeljebb plusz-mínusz 3,5 százalékpont.

Hann Endre szerint Magyar Péter parlamenti felszólalásainak hangnemét sok vita övezi, ugyanakkor a felmérés alapján a választók többsége elfogadja azt. A kutató úgy látja, hogy a reakciókban nemcsak politikai szempontok, hanem ízlésbeli különbségek is szerepet játszanak.

A teljes népesség 10 százaléka szinte minden parlamenti ülést figyelemmel kísér, további 29 százalék pedig gyakran követi a közvetítéseket.

A felmérés szerint így összesen 39 százalék számít rendszeres nézőnek, a közölt arányoknál ugyanakkor figyelembe kell venni a kutatás plusz-mínusz 3,5 százalékpontos hibahatárát.

Hann Endre ezt rendkívül magas aránynak nevezte, amely szerinte azt mutatja, hogy az Országgyűlés munkája az elmúlt hónapokban jóval nagyobb érdeklődést váltott ki a választók körében.

A kutatás arra is kitért, hogy Magyar Péter parlamenti szereplésének megítélése a Fidesz támogatói között sem egységes.

Közülük 32 százalék úgy nyilatkozott, hogy a miniszterelnök beszédei tartalmilag általában jók, még ha a stílusukkal nem is feltétlenül ért egyet, 66 százalék szerint pedig teljesen elfogadhatatlanok.

Ezekre az adatokra is vonatkozik a felmérés plusz-mínusz 3,5 százalékpontos hibahatára.

Hann Endre ezt figyelemre méltó eredménynek tartja, mert szerinte azt mutatja, hogy a politikai táborok között sem teljesen áthatolhatatlanok a véleménykülönbségek.