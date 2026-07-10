Medián: A választók csaknem 40 százaléka követi a parlamenti közvetítéseket, és a többséget nem zavarja Magyar Péter stílusa

A parlamenti közvetítések nézettsége az elmúlt hónapokban látványosan megugrott - mondta a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában a Medián ügyvezetője a kutatócég friss felmérését ismertetve.
A kutatás szerint a teljes népesség csaknem 40 százaléka rendszeresen követi az Országgyűlés munkáját, és a többséget Magyar Péter kemény parlamenti stílusa sem zavarja.
A felmérést 2026. június 22. és 29. között, ezerfős, országosan reprezentatív telefonos mintán készítették. Az eredmények hibahatára legfeljebb plusz-mínusz 3,5 százalékpont.
Hann Endre szerint Magyar Péter parlamenti felszólalásainak hangnemét sok vita övezi, ugyanakkor a felmérés alapján a választók többsége elfogadja azt. A kutató úgy látja, hogy a reakciókban nemcsak politikai szempontok, hanem ízlésbeli különbségek is szerepet játszanak.
A teljes népesség 10 százaléka szinte minden parlamenti ülést figyelemmel kísér, további 29 százalék pedig gyakran követi a közvetítéseket.
A felmérés szerint így összesen 39 százalék számít rendszeres nézőnek, a közölt arányoknál ugyanakkor figyelembe kell venni a kutatás plusz-mínusz 3,5 százalékpontos hibahatárát.Itt akadálypálya a társadalmi részvétel kiépítése is, nem segít, hogy Magyar Péter hazugtrógerezik a parlamentbenMagyar Péter nehezményezte, hogy Forsthoffer Ágnes elvette tőle a szót a Parlamentben
Hann Endre ezt rendkívül magas aránynak nevezte, amely szerinte azt mutatja, hogy az Országgyűlés munkája az elmúlt hónapokban jóval nagyobb érdeklődést váltott ki a választók körében.
A kutatás arra is kitért, hogy Magyar Péter parlamenti szereplésének megítélése a Fidesz támogatói között sem egységes.
Közülük 32 százalék úgy nyilatkozott, hogy a miniszterelnök beszédei tartalmilag általában jók, még ha a stílusukkal nem is feltétlenül ért egyet, 66 százalék szerint pedig teljesen elfogadhatatlanok.
Ezekre az adatokra is vonatkozik a felmérés plusz-mínusz 3,5 százalékpontos hibahatára.
Hann Endre ezt figyelemre méltó eredménynek tartja, mert szerinte azt mutatja, hogy a politikai táborok között sem teljesen áthatolhatatlanok a véleménykülönbségek.