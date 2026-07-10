A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt létrehozó törvényjavaslatot

törvényjavaslat;Tisza-kormány;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-07-10 14:50:00 CEST

Az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el, munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, átnézhet minden releváns iratot.

A kormány péntek délután benyújtotta az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH) létrehozó törvényjavaslatot – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A Miniszterelnökség közleményében kiemelte, még a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forintra rúg az az összeg, amely korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe vándorolt az elmúlt két évtizedben.

„Ez a felfoghatatlan nagyságú összeg az infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy fejlesztését szolgálhatta volna. Ehelyett magánvagyon lett belőle, ingatlanokat, jachtokat, sportautókat vettek belőle itthon és külföldön a hatalom kedvezményezettjei, miközben az emberek semmi hasznát nem látták sem munkájuknak, sem befektetéseiknek. A közvagyonból nem az ország gyarapodott, hanem annak elrablói” – írták, hozzátéve, hogy a magyar állam „kifosztásához” tisztességtelen ügyvédek, könyvelők, strómanok és „politikai bábok” asszisztáltak.

A közlemény szerint kiemelt társadalmi elvárás, a kormánynak pedig eltökélt szándéka, hogy a lehető legtöbbet visszaszerezze az ellopott vagyonból, és ismét a nemzet javára fordítsa, Ezért hoz létre egy olyan szervezetet, amely feltárja a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonkimentés és a jogellenes magánvagyon-gyarapodás nyomait, beazonosítja és felelősségre vonja a közpénzekkel gondatlanul bánó bűnösöket, illetve segítőiket. A jövőben pedig megvédi a közvagyonnal történő törvényes, átlátható és felelős gazdálkodást – közölték.

Ennek érdekében a Kormány benyújtotta a Parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt létrehozó törvényjavaslatot. A tervezet értelmében az NVVH minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához, kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az Országgyűlés felé lesz. Vezetője és négy elnökhelyettese különleges rendőri védelem alatt fog állni, mentelmi joggal. A négy elnökhelyettesből három ügyész lesz, a hivatal vezetői és teljes személyi állománya „kizárólag a jogszabályoknak van alárendelve, más szervtől vagy személytől nem fogadhatnak el utasítást, feladatot”. A hivatal elnöke éves nyilvános beszámolót készít a tevékenységéről az Országgyűlésnek – ismertette a kormány.

Mint írták, az NVVH közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alá vonást rendelhet el, munkája során joga van belépni a vizsgálathoz kapcsolódó helyiségekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba. Átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alá vont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését.

A Hivatal elnökét és elnökhelyetteseit a törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül választja meg az Országgyűlés.