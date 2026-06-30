Magyar Helsinki Bizottság: Jogállami garanciák hiányoznak a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatból

Magyar Helsinki Bizottság;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-30 15:02:00 CEST

Legitim célnak tartják az elbitorolt közvagyon visszaszerzését, ám az új hatóságnak túl tágak lennének a jogkörei.

A közvagyon visszaszerzését szolgáló új állami hivatal jogköreit pontosabban kellene meghatározni, és biztosítani kellene a teljes körű közigazgatási bírósági felülvizsgálatot - közölte keddi tájékoztatásában.a Magyar Helsinki Bizottság.

E szerint a szervezet elküldte a véleményét a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról (NVVH) szóló törvénytervezethez. Üdvözölték, hogy a kormány érdemi társadalmi egyeztetést folytat, és közérthető összefoglalót is készített a tervezetről, ám szerintük a jogalkotó a hatósági eljárások jogállami garanciáival adós maradt. Legfontosabb kifogásuk az, hogy a tervezet szerint a hivatal közvagyonvédelmi vizsgálata nem minősülne közigazgatási hatósági eljárásnak, így a kormány szándéka szerint kimaradna a bírói felülvizsgálat. Ez azért is aggályos, mert a hivatal olyan intézkedéseket alkalmazhatna, amelyek jelentősen érinthetik az érintettek jogait és jogos érdekeit.

A tervezet alapján az új hivatal „bármely közvagyon-felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást” vizsgálhatna, és összeghatár nélkül állami felügyelet alá vonhatna magáncégeket, ha „megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének”. A jogvédők ezért azt javasolják, hogy a parlament elé kerülő javaslat pontosan határozza meg, kiket érinthet a közvagyonvédelmi vizsgálat, és milyen feltételekkel lehet állami felügyelet alá vonni egy céget.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint az alapjogokat is érintő jogosítványok miatt a hivatalon belül önálló emberi jogi felelőst kellene kinevezni. Azt is javasolják, hogy az alapvető jogok biztosa az NVVH vádképviseleti tevékenységén kívül minden másban vizsgálhassa a hivatal működését.