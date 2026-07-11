„Ott voltam, ahol lennem kellett” – szerénykedett a belgák végzete

Spanyolország;labdarúgás;Belgium;futball-vb 2026;

2026-07-11 10:42:00 CEST

Ismét a hajrában döntött Spanyolország, pedig a belgák nagyon a nyakukon voltak, de Mikel Merino újra a legfontosabb pillanatban villant, és elődöntőbe lőtte csapatát.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány szerint játékosai a belga egyenlítés után sem veszítették el a hitüket, ezért nyertek végül 2-1-re. „Ez egy világbajnoki negyeddöntő volt, pontosan olyan nehéz, amilyenre számítottunk. Belgium fantasztikus csapat, ezért különösen értékes ez a győzelem. Amikor egyenlítettek, nem estünk pánikba. Ugyanazt a futballt játszottuk tovább, amiben hiszünk. Ez a csapat ismét megmutatta igazi arcát” – idézte a Reuters a meccs utáni sajtótájékoztatón értékelő szakembert.

A kapitány külön kiemelte a győztes gólt szerző Mikel Merinót. „Mikel különleges játékos. Nem véletlen, hogy ismét eldöntött egy kieséses mérkőzést. Akik a padról érkeznek, ugyanolyan fontosak, mint a kezdők. Most már Franciaország következik.

Ha világbajnok akarsz lenni, a legjobbakat kell legyőznöd.”

Merino nem tulajdonított különösebb jelentőséget saját találatának. „Néha a futball hihetetlen történeteket ír. Ott voltam, ahol lennem kellett. Nem érdekel, ki szerzi a gólokat, az számít, hogy Spanyolország ott van az elődöntőben. Ünneplünk egy kicsit, aztán már Franciaországra készülünk.”

A belga oldalon Kevin De Bruyne nehezen dolgozta fel a kiesést. „Nagyon fáj így búcsúzni. Közel voltunk ahhoz, hogy hosszabbításra mentsük a mérkőzést. Megnehezítettük Spanyolország dolgát, de az apró részletek döntöttek. Egyetlen hiba is elég ezen a szinten.”

Rudi Garcia szövetségi kapitány nem hibáztatta játékosait. „Mindent beleadtak, ennél többet nem kérhetek tőlük. A sérülések sem segítettek, de nem keresünk kifogásokat. Spanyolország kiváló csapat, mégis nagyon közel voltunk hozzájuk. Éppen ezért fáj ennyire ez a vereség.”

Romelu Lukaku szerint a belgák az utolsó pillanatig hittek a fordításban. „Az utolsó percekben is éreztük, hogy van esélyünk. Nehéz elfogadni ezt a kiesést, mert úgy érzem, több volt bennünk.”

TOVÁBBI PROGRAM

Szombat: Norvégia–Anglia, Miami 23.00

Vasárnap: Argentína–Svájc, Kansas City 3.00

Elődöntő

Kedd: Franciaország–Spanyolország, Dallas 21.00

Szerda: Norvégia/Anglia–Argentína/Svájc, Atlanta 21.00