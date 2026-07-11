Pataki Ági, Ugrin Julianna és Pál Ákos az NFI ideiglenes igazgatóságában

reform;Nagy Ervin;támogatások;Nemzeti Filmintézet;

2026-07-11 11:09:00 CEST

A Nemzeti Filmintézet új vezetésének megválasztásáig Pataki Ági és Ugrin Julianna producer, valamint Pál Ákos, az NFI eddigi vezérigazgatója viszi tovább a mindennapi működéshez szükséges feladatokat.

Ideiglenes igazgatóság biztosítja a Nemzeti Filmintézet zavartalan működéséhez szükséges feladatok ellátását egészen addig, amíg zajlik az új igazgatóság kinevezése. A kiválasztásra majd pályázati úton kerül sor. A döntésre azért is volt szükség, mert Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár péntek délután bejelentette, meneszti Káel Csabát a Filmintézet éléről. A lépés a filmreform egyik első lépése, amellyel nemcsak átláthatóbbá tennék a működést, hanem egyben a finanszírozást is hatékonyabbá tennék.

Pataki Ági manökenként lett ismert, de már az 1990-es évektől producerként dolgozik. Filmpartners néven egy közös céget vezet férjével, Kovács Gáborral, segítségükkel olyan alkotások születtek az elmúlt években, mint az Üvegtigris, a Fehér tenyér, a Delta, a Jupiter holdja, a Szerdai gyerek vagy az Egy nap. 2011-ben alapította meg a Független Producerek Szövetségét. 2025-ben négy kollégájával együtt egy fillér állami támogatás nélkül élesztette újjá a Magyar Filmszemlét. Jelenleg is a Filmszemle Tanács tagja.

Ugrin Julianna nevéhez fűződik az Egy nő fogságban, a Könnyű leckék, a Monostor gyermekei és a Kurtág töredékek az Éclipse Film alapítójaként. Európa Filmdíj-jelölt producer, az Éclipse Film vezetőjeként főleg kreatív dokumentumfilmekkel foglalkozik. A Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének (MADOKE) elnöke, a Documentary Association of Europe (DAE) igazgatótanácsának elnöke. Filmjei több rangos fesztivált megjártak már jelöltként és díjazottként is, köztük a Sundance-t, a Locarnói Nemzetközi Filmfesztivált, a Hot Docsot is. Több alkalommal dolgozott együtt az HBO-val is, 2019-ben beválasztották a Producers on the Move programba.

Pál Ákos a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 2019 óta. Korábban évekig a Filmalap tulajdonosi joggyakorlója volt, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társasági portfólióért felelős vezetőjeként. (Mint a Népszava elsőként megírta, Pál Ákos egyike volt azoknak az NFI-tisztségviselőknek, akik még 2022 májusában szivarral és osztrigával ünnepelték a Nemzeti Filmintézet tisztségviselői, hogy nem volt magyar játékfilm Cannes-ban – a szerk.)