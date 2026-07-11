Már hétfőn elfogadhatják az Alaptörvény-módosítást, Magyar Péter öt napot adott Sulyok Tamásnak

Országgyűlés;Alaptörvény-módosítás;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-11 09:45:00 CEST

Ha a köztársasági elnök nem hajlandó aláírni az Alaptörvény-módosítást, elindítható ellene a megfosztási eljárás – jelezte a miniszterelnök.

Hétfőn az Országgyűlés elfogadja az Alaptörvény 17. módosítását – közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök bejegyzésében az áll, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás – tette hozzá.

Korábban egy, a parlament honlapján közzétett dokumentum alapján mi is beszámoltunk arról, hogy Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter július 13-14-re, azaz jövő hétfőre és keddre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezte Forsthoffer Ágnesnél, az Országgyűlés elnökénél. A tárcavezető szerint a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges.

„A választópolgárok rendkívüli felhatalmazást adtak arra, hogy az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom helyreállítsa az alkotmányos demokráciát, és olyan közjogi helyzetet teremtsen, hogy az alkotmányozás átmeneti időszakában a köztársasági elnök betölthesse az alkotmányos funkcióit, képviselje a nemzet egységét, és őrködni tudjon az államszervezet demokratikus működése felett” – tartalmazza a parlament asztalán lévő Alaptörvény-módosítás indoklása.

Lapunk is beszámolt Magyar Péter miniszterelnök 2026. június 22-i sajtótájékoztatójáról, amelyen elmondta, hogy ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene. A miniszterelnök azt ígérte, olyan új köztársasági elnököt szeretnének választani, aki valóban meg tudja testesíteni a nemzet egységét.