Csaknem 24 óra bujkálás után egy lucernásban találták meg a férfit, aki elgázolt egy igazoltató rendőrt Kaposszekcsőn

rendőr;gázolás;igazoltatás;Kaposszekcső;

2026-07-11 14:18:00 CEST

Többen kutyákkal, drónokkal és terepjárókkal vettek részt a keresésben, az érintett települések lakói pedig helyismeretükkel segítettek.

Százak keresték azt a 43 éves férfit, aki egy igazoltató rendőrt gázolt el Kaposszekcsőn csütörtökön késő este. Végül csaknem 24 óra bujkálás után a lucernásban találtak rá Csikóstőttős határában – írja a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A közlemény felidézi, egy dombóvári rendőr kért segítséget csütörtökön nem sokkal háromnegyed tizenegy előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszekcsőn. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. A rendőr azonnal bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az elsősegélynyújtást.

Rövid időn belül több egység is érkezett a helyszínre, és hozzáláttak az autós felkutatásához.

A kocsit nem messze onnan meg is találták, de a sofőr elmenekült.

Már az éjszaka folyamán elkezdődött a 43 éves csikóstőttősi férfi keresése. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság valamennyi egységétől folyamatosan érkeztek rendőrök, hogy segítsenek. A kaposszekcsői önkormányzat, helyi vállalkozók és éttermek, valamint több civil is étellel és itallal látta el a keresésben résztvevőket. A kutatásban a Készenléti Rendőrség, a Baranya Vármegyei és a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai is segítettek, míg az egyenruhásokon kívül polgárőrök, számos egyesület tagjai és civilek kutyákkal, drónokkal, terepjárókkal vettek részt a kutatásban. Az érintett települések lakói helyismeretüknek köszönhetően számos hasznos javaslattal segítettek.

A rendőrség kiemeli,

az összefogásnak köszönhetően, az összehangolt munka eredményeként csaknem 24 óra bujkálás után Csikóstőttős külterületén egy lucernásban megtalálták és elfogták a keresett férfit, akivel szemben a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség büntetőeljárást indított.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a közleményben köszönetet mondott mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ahhoz, hogy a kutatás sikerrel végződött.