Holttestet találtak a Tiszában egy szabadstrand közelében

Egy holttestet találtak a folyóban a tiszakécskei szabadstrand környékén pénteken – írja a Baon.
A portál szerint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a tűzoltók és a vízimentők segítségével emelték ki a vízbe fulladt férfit. A Baon információi szerint a rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit, a haláleset pontos okát, valamint az áldozat személyazonosságát közigazgatási hatósági eljárás keretében próbálják tisztázni.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a vízirendészeti szervek összesített adatai alapján 2026-ban eddig már csaknem 40 ember vesztette életét Magyarország szabad vizeiben, és a főszezon még csak most ért a tetőfokára.A víz nem barát és nem ellenség, de Magyarországon évente 300 ember fullad bele strandolás közben