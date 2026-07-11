Tisza;rendőrség;tűzoltók;strand;Tiszakécske;vízimentők;szabadstrand;

2026-07-11 13:07:00 CEST

Holttestet találtak a Tiszában egy szabadstrand közelében

A haláleset pontos okát, valamint az áldozat személyazonosságát közigazgatási hatósági eljárás keretében próbálják tisztázni.