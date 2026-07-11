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Holttestet találtak a Tiszában egy szabadstrand közelében

A haláleset pontos okát, valamint az áldozat személyazonosságát közigazgatási hatósági eljárás keretében próbálják tisztázni.

Egy holttestet találtak a folyóban a tiszakécskei szabadstrand környékén pénteken – írja a Baon.

A portál szerint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a tűzoltók és a vízimentők segítségével emelték ki a vízbe fulladt férfit. A Baon információi szerint a rendőrség jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit, a haláleset pontos okát, valamint az áldozat személyazonosságát közigazgatási hatósági eljárás keretében próbálják tisztázni.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) és a vízirendészeti szervek összesített adatai alapján 2026-ban eddig már csaknem 40 ember vesztette életét Magyarország szabad vizeiben, és a főszezon még csak most ért a tetőfokára.

Mindkét érintett panaszát elutasította az ügyészség.